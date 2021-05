Un estudi llança més llum sobre el risc de coàguls per la vacuna d'AstraZeneca

Un ampli estudi de Dinamarca i Noruega publicat a la revista científica 'The British Medical Journal' ha llançat més llum sobre el risc de coàguls sanguinis rars en adults que reben la seva primera dosi de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca contra la COVID-19.





Un sanitari vacuna a un ciutadà a Kuala Lumpur (EP)





Els resultats mostren un lleuger augment de les taxes de coàguls a les venes, inclosos els coàguls a les venes del cervell, en comparació amb les taxes esperades en la població general. No obstant això, els investigadors subratllen que el risc de tals esdeveniments adversos es considera baix.







En el seu treball, investigadors de Dinamarca i Noruega es van proposar comparar les taxes nacionals de coàguls sanguinis i afeccions relacionades després de la vacunació amb la vacuna amb les de la població general de tots dos països. Els seus resultats es basen en 280.000 persones d'entre 18 i 65 anys que van rebre una primera dosi de la vacuna a Dinamarca i Noruega des de febrer de 2021 fins al 11 de març.





Utilitzant els registres nacionals de salut, van identificar les taxes d'esdeveniments, com atacs cardíacs, accidents cerebrovasculars, coàguls sanguinis profunds i esdeveniments de sagnat dins dels 28 dies de rebre una primera dosi de la vacuna i els van comparar amb les taxes esperades en les poblacions generals de Dinamarca i Noruega.





En l'anàlisi principal, els investigadors van trobar 59 coàguls sanguinis en les venes en comparació amb els 30 esperats, el que correspon a un excés de 11 esdeveniments per cada 100.000 vacunacions. Això va incloure una taxa més alta del que s'esperava de coàguls a les venes del cervell, coneguda com trombosi venosa cerebral (2,5 esdeveniments per cada 100.000 vacunacions). No obstant això, no van trobar un augment en la taxa de coàguls arterials, com atacs cardíacs o accidents cerebrovasculars.





Per a la majoria dels resultats restants, les xifres van ser en gran mesura tranquil·litzadors, amb taxes lleugerament més altes d'esdeveniments menys greus com trombocitopènia (una condició relacionada amb nivells baixos de plaquetes a la sang), trastorns de la coagulació i hemorràgies, que diuen que podrien estar influenciats per una major vigilància dels receptors de la vacuna.





Es tracta d'un estudi d'observació, pel que no pot establir una causa, sinó només una correlació. I els investigadors assenyalen algunes limitacions, com la falta de dades sobre els factors de risc de coagulació subjacents i la possibilitat que els seus resultats no siguin aplicables a altres ètnies. No obstant això, els punts forts de l'estudi són l'enfocament basat en una població àmplia, l'ús de dades de registre nacionals fiables i el seguiment gairebé complet dels participants.





"Els riscos absoluts d'esdeveniments tromboembòlics venosos descrits en aquest estudi són petits, i els resultats s'han d'interpretar en el context dels beneficis de la vacunació contra la COVID-19 tant a nivell social com individual", conclouen els autors.