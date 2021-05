Llarena porta a judici Serret, fugida fins l'11 de març per desobediència i malversació

El magistrat instructor de la causa del 'Procés' al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha acordat la conclusió el sumari respecte de l'exconsellera catalana Meritxell Serret i Aleu, que va romandre fugida a Bèlgica al costat de l'expresident Carles Puigdemont fins al seu retorn el passat 11 de març, i que finalment és processada pels presumptes delictes de desobediència i malversació de cabals públics.





Meritxell Serret @ep





En el seu acte, el magistrat disposa que es remeti testimoni de la causa juntament amb els objectes intervinguts, les quantitats consignades i ocupades i les peces separades corresponents a la sala competent per revisar la conclusió, previ emplaçament de les parts pel termini de quinze dies davant la mateixa.





Llarena explica que Serret va ser processada el passat 21 de març pels presumptes delictes de desobediència i malversació de cabals públics, havent-se sobresegut la tramitació de la causa per la seva situació de rebel·lia. Després del recurs de reforma interposat per la processada, dit acte va ser confirmat per l'instructor el 19 de març de 2019 i per la Sala d'Apel·lació en la interlocutòria dictada el 21 de juny de el 2019.





NO S'HAN DE REUNIR MÉS PROVES





El jutge afegeix que s'ha recaptat el seu full històric penal i que s'han practicat totes les diligències es van estimar oportunes per a l'aclariment dels fets denunciats, sense que s'hagin reclamat noves indagacions.





Divendres passat, Serret va reconèixer davant Llarena que va desobeir els requeriments del Tribunal Constitucional (TC) respecte de diferents acords de Govern, si bé ha matisat que ho va fer "seguint el mandat popular" de fer el referèndum de l'1-0.





L'exconsellera va romandre una mica més d'una hora declarant davant del jutge Llarena, un representant de la Fiscalia i l'advocada de Vox Marta Castro, que exerceix l'acusació popular en aquesta causa, i després ha sortit de la seu de l'alt tribunal sense que cap de les parts hagi demanat per a ella cap mesura cautelar. La seva defensa l'exerceix l'advocat Iñigo Iruín, històric defensor de membres d'ETA i el seu entorn.





La processada va reconèixer expressament haver rebut els requeriments del Constitucional i ha assumit els acords que com a Govern van assumir "seguint aquest mandat popular de realitzar el referèndum". Sobre la presumpta malversació, ha assenyalat que des del seu departament "mai es va incórrer en cap despesa que pugui considerar delictiu".