L'Agència Tributària de Catalunya inicia el dispositiu d'ajuda per a la declaració de l'IRPF

Una treballadora de l'Agència Tributària atén dos contribuents @ep





L'Agència Tributària de Catalunya ha posat en marxa dispositiu format per un equip de 91 professionals que, a través de les oficines territorials, ajudaran els contribuents que ho sol·licitin a confeccionar la seva declaració de l'IRPF de l'exercici 2020.





A partir de l'11 de maig l'equip es posarà en contacte amb les persones que hagin sol·licitat assistència telefònica per oferir-los l'assessorament que necessitin i facilitar-los la presentació de la declaració, i també hi haurà un període per a l'atenció presencial, ha informat el Govern aquest dijous en un comunicat.





En aquest exercici hi haurà una nova deducció per als treballadors de rendes baixes que han rebut ingressos de dos o més pagadors, un increment del 10% del mínim exempt per a contribuents amb menys nivell de renda i el reequilibri dels trams de l'impost per a rendes superiors a 90.000 euros.