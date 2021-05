Pfizer subministrarà vacunes als participants dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio

Pfizer i BioNTech han anunciat aquest dijous un acord amb el Comitè Olímpic Internacional (COI) per administrar dosis del seu vaccí contra la covid-19 als atletes i les delegacions que participen en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio, prevists el 23 de juliol.





A través de l'acord, les farmacèutiques i el COI es coordinaran amb els comitès olímpics nacionals de tot el món per distribuir els vaccins, i s'espera que el subministrament a les delegacions comenci a final de maig per garantir que rebin les segones dosis abans d'arribar a Tòquio.





Viales de las vacunas de Pfizer @ep





Pfizer puntualitza, no obstant això, que "la donació d'aquestes dosis de la vacuna no afectarà el proveïment a les poblacions nacionals en virtut dels acords de subministrament".





De la seva banda, Thomas Bach, president del COI, ha agraït "aquesta generosa donació", que serà "una eina més" en les mesures perquè "els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio siguin segurs per a tots els participants".





"Convidem els atletes i les delegacions que participen en els Jocs que donin exemple i acceptin el vaccí on i quan sigui possible. Poden enviar un missatge poderós que la vacunació no és tan sols una qüestió de salut personal, sinó també de solidaritat i benestar", ha dit.