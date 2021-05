Desapareixen els horaris del ferrocarril entre Barcelona i el Vallès, que passarà a funcionar "com el metro"

Estació de FGC a Sant Cugat @ep





Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentat aquest dijous el primer dels 15 nous trens que donaran servei a la línia de Barcelona - Vallès que permetrà arribar als 110 milions de passatgers.





Així ho ha manifestat en un comunicat el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, que ha fet la presentació de la nova maquinària, portada a terme al Centre d'Operacions de Rubí (Barcelona) de FGC, assegurant que es " passarà a tenir un servei amb horaris a un freqüències, com el metro ".





Amb aquesta quinzena de trens, de la unitat 115 --formada per dos cotxes i dos remolcs, amb 196 seients i una capacitat total de 775 usuaris--, la línia arribarà a 61 unitats que suposarà una freqüència de pas cap a Terrassa i Sabadell de cinc minuts i de 2,5 a Sant Cugat de Vallès en hora punta i després que s'hagin invertit 99.500.000 d'euros.





El nou comboi estarà sis mesos de prova i passat aquest període, arribaran altres dos cada mes fins als 15 previstos, cadascun compta amb un sistema de videovigilància digital que mostra les imatges en cabina en temps real i les emmagatzema.





Aquests trens es van comprar el 2018 i haurien d'haver arribat a l'estiu de l'any 2020, però per la pandèmia s'ha demorat nou mesos, tot i que això ha permès avançar en treballs complementaris per possibilitar aquest increment de freqüència, com l'allargament de les vies i les andanes 1 i 2 de Plaça Catalunya, a Barcelona, així com la construcció de noves subcentrals a Bellaterra, Sant Cugat i Rubí i la millora de la senyalització a Sarrià i en els nusos de Sant Cugat i Plaça Catalunya de Barcelona, entre altres treballs que han suposat una inversió de 22 milions d'euros.





El president de FGC, Ricard Font, ha assenyalat que "contractarà més de 200 persones per a aquests nous serveis i 100 nous maquinistes que ja s'estan formant", precisant que un 40% són dones, i que aquest estiu es farà el concurs per contractar 100 nous agents d'estació i personal per als tallers.





REGIÓ METROPOLITANA





L'actuació al Vallès Occidental forma part "d'una cartera de grans projectes, com la millora de la línia Llobregat-Anoia", ha dit Calvet amb treballs que sumaran 1.000 milions d'euros en deu anys; la connexió amb la línia del Vallès, mitjançant el perllongament de la L9, entre Plaça Espanya i Gràcia a Barcelona, amb una partida de 400 milions d'euros; la R-Aeroport, la finalització de la L9 de metro i la unió dels tramvies per la Diagonal, entre d'altres.





Calvet ha recalcat la importància de recuperar la pèrdua d'usuaris amb l'esclat de la pandèmia, fixant arribar als "1.000 milions de viatges que es van aconseguir el 2019, però cal arribar als 1.500 el més aviat possible".