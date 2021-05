La fosca vida de Sigmon Freud: obsessió per la cocaïna i sexe amb la seva cunyada

Sigmon Freud va dedicar la seva vida a explorar els sentiments de les persones, va fer d'això una nova ciència i, no obstant això, mai ho va saber aplicar amb si mateix. El pare de la psicoanàlisi va néixer fa 65 anys i va viure durant 83, deixant aquest Munto just quan va esclatar la Segona Guerra Mundial.





Freud va estar casat amb Martha Bernays, una dona que sempre va recordar amb un somriure al científic fins al dia de la seva mort. Però la vida que va haver de viure al costat de Freud no va ser gens fàcil: no va poder mantenir relacions amb ell des que va complir 40 anys, ja que el va decidir que mai més tornaria a tenir contacte sexual amb la seva dona, amb qui havia tingut sis fills. Ja no volia tenir risc de tenir més descendència, i es va negar fins i tot a usar els mètodes anticonceptius de l'època.





No obstant això, no tenir relacions amb la seva dona no va significar que es passés la castedat. La germana de Martha Bernays, Minna, també vivia a casa dels Freud, i es va acabar convertint en la parella sexual del científic.







Fins ara tot havien estat rumors, però fa cinc anys Franz Maciejwski, sociòleg de la Universitat de Heidelberg, va descobrir, i així ho va reproduir el diari alemany Frankfurter Allgemeine, que el 13 d'agost de 1898, a la zona alpina de Suïssa Oriental, Sigmund Freud, de 42 anys, es va allotjar a l'habitació 11 de l'hotel Schweizerhaus, de la vila de Maloja, al costat de Minna Bernays.





A Àustria, però, la història no va cridar l'atenció de la ciutadania. La periodista Cornelia Vospernik, de la televisió austríaca va revelar: "A Viena és un secret a veus que Freud va tenir relacions sexuals amb la seva cunyada. És part de la llegenda local i no sorprèn a ningú ".







UNA RELACIÓ ESTRETA AMB LA COCAÏNA





Seguint amb els seus esforços per fer algun descobriment que passés a la història, Freud es va acostar a una substància que ara és considerada una droga, però que anteriorment es feia servir en medicina: la cocaïna.





"He estat llegint sobre la cocaïna, el component essencial de les fulles de coca que alguns indis masteguen per poder resistir les privacions i dificultats. Un alemany l'ha estat fent servir per als seus soldats, i ha informat que, en efecte, augmenta l'energia i la capacitat per a la resistència ", va assegurar llavors el filòsof. Freud buscava comprar certa quantitat de cocaina per provar-la amb malalts cardíacs o d'esgotament nerviós.







Va demanar una quantitat a la farmacèutica Merck, de Darmstadt, però era caríssima. Llavors va decidir comprar només un gram i provar ell mateix. Segons descriu, el seu mal humor s'havia trastocat en alegria i que tenia la sensació d'haver menjat bé, sense disminuir l'energia amb la qual encarava la seva feina.





L'entusiasme de Freud va ser en augment. Al considerar-la una "droga màgica", la va oferir a la seva dona, Martha, "per fer-la forta i donar color vermell a les seves galtes". També als seus amics, als seus col·legues i als seus pacients.





Aviat la comunitat científica va començar a veure que la cocaïna no era tan bona i es van publicar informes sobre el seu potencial addictiu. Llavors Freud, un dels seus principals defensors, va ser acusat d'haver deslligat sobre el món el que els seus crítics van cridar "el tercer assot de la humanitat". Freud va abandonar les experiències amb la cocaïna, encara que la va usar en si mateix quan el càncer el va posar entre l'espasa i la paret.