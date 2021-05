Manen missatges a diputats de Podem amb el text: "vigileu les vostres esquenes" i la imatge d'un fusell

El diputat d'Unides Podem al Congrés Antón Gómez-Regne, ha interposat una denúncia davant la Policia per un presumpte delicte d'odi i amenaces abocades en xarxes contra ell i altres membres de la formació estatge a la Corunya.





En una compareixença davant els mitjans de comunicació, el parlamentari i representant de Galícia en comú ha explicat que, davant recents casos similars d'amenaces, ha acudit a la Policia atès que "no és el moment de deixar cap tipus de escletxa" als quals "volen erosionar les llibertats, els drets i la democràcia".





El diputat de Galícia En Comú, Antón Gómez-Regne @ep





"No és el moment de mirar cap a un altre costat", ha prosseguit Gómez-Regne per recalcar que, en la seva tasca de càrrecs públics, és "visibilitzar" aquest tipus de qüestions per acabar amb "aquesta intolerable escalada d'assetjament i fatxenderia" que escomet " l'extrema dreta "a Espanya.





Per tant, espera "contundència" a l'hora d'investigar aquestes amenaces i ha exhortat "acabar amb el clima de tensió que ha generat l'extrema dreta en aquest país des que ha arribat a l'àmbit institucional".





"Cal combatre amb fermesa, amb calma però amb fermesa democràtica aquesta amenaça", ha insistit el diputat per deixar clar que "no es van a acovardir" Unides Podem "ni deixaran de fer política" que arriben de "forma insistent "a càrrecs públics, i que" no cal frivolitzar ".





"VIGILEU LES VOSTRES ESQUENES"





Segons consta en la denúncia registrada al Congrés dels Diputats, els fets es circumscriuen a la xarxa social Twitter després de la publicació per part l'agrupació corunyesa de Podem a la ciutat de La Corunya d'una sèrie de fotografies que reflectia a diversos membres de el partit havien acudit a la manifestació de l'1 de maig, amb motiu del Dia del Treball.





Arran d'això, van rebre resposta d'un compte en aquesta xarxa amb el missatge 'Vigileu les vostres esquenes, pot haver-hi una petita sorpresa d'aquí a poc', text a què acompanyava una bandera espanyola cobrint una taula en primer pla, un fusell d'assalt Cetme model C i calibre 7,62, arma que se solia utilitzar per les Forces Armades a inicis de la dècada dels 90.





També s'apreciaven 3 carregadors de 30 projectils i un carregador de cinc cartutxos per al propi fusell, a part de tres caixes de munició de la pròpia arma i altres 20 cartutxos sense de l'esmentat calibre. També apareixia un matxet o una baioneta, acoblable a l'arma i un cinturó reglamentari de determinades unitats de l'Exèrcit.





Per tant, el parlamentari constata en la seva denúncia que el text i les imatges tenen "una clara i evident intenció amenaçant" a l'instar-los a "vigilar l'esquena", expressió que en l'argot comú policial fa referència a una possible agressió o atemptat.





Enmig de la campanya madrilenya el candidat de Unides Podem i fins ara secretari general de la formació domicili, Pablo Iglesias, va rebre dues cartes amenaçadores amb bales. En una d'elles, els projectils també corresponien a l'fusell Cetme.





"L'autor pretén demostrar que està en posició de l'arma i de munició de guerra hàbils per cometre un atemptat, mitjançant trets de gran potència, contra la vida i integritat física dels integrants de l'agrupació corunyesa de Podem, entre els quals es troben el diputat, i la seva companya regidora de la Corunya, representants públics amb càrrec institucional ", descriu el text presentat a comissaria.





L'AUTOR TRASLLADA QUE ESTÀ DISPOSAT A UTILITZAR EL ARMA "AMB FI PATRIÒTIC"





També fa referència al fet que es produeixen en un context d'anteriors amenaces a càrrecs públics de "més rellevància institucional", com el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, a través de cartes amb munició de Cetme "idèntica a la fotografiada".





En el cas present, prossegueix en la seva denúncia, es pretén demostrar "que l'autor està en possessió de l'arma en condició útil" i "està disposat a usar-la amb tal patriòtic" a què "seria contrària, segons la seva percepció l'activitat política o institucional dels destinataris de l'amenaça ".