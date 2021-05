El MWC 2021 a Barcelona comptarà amb més de 600 ponents i explorarà la Intel·ligència Artificial

La GSMA ha anunciat aquest dijous que l'edició de 2021 de el Mobile World Congress (MWC) a Barcelona comptarà amb més de 600 ponents de sectors com el de la telefonia mòbil, el 'núvol', la sanitat o les finances, segons ha assenyalat a través d'un comunicat.









Visitants de el Mobile World Congress Barcelona - MWC 2019 a l'entrada de Fira Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu







Alguns d'aquests líders són: la ceo d'Accenture, Julie Sweet; el ceo d'Amdocs, Shuky Sheffer; la directora general d'Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT), Zina Jarrahi Cinker; el president de la Xina Mobile, Yang Jie; el director general de GSMA, Mats Granryd, i el ceo d'IBM, Arvind Krishna.





Sota el lema 'Connected Impact', l'esdeveniment explorarà aquest any el paper de la intel·ligència artificial, el 5G, el 'big data' i el Internet of Things (IOT) en la configuració del futur i la transformació de la vida de les persones.





Organitzacions, marques, 'startups', consultors, inversors i operadors de telecomunicacions es reuniran per fomentar el lideratge, mostrar les seves últimes innovacions i connectar amb els agents més importants de el sector.





El director general de GSMA, John Hoffman, ha explicat -en el marc de la pandèmia de la Covid-19- que els temps de crisi acceleren el progrés i la innovació i ha destacat que el ritme de canvi és "fenomenal" i que estarà present al programa de MWC.





CENTRE DEL DEBAT POLÍTIC





A més dels ponents, l'esdeveniment comptarà amb el Programa Ministerial de la GSMA que reunirà els responsables polítics per debatre sobre la inclusió digital, la resiliència de les xarxes i la maximització del potencial del 5G.





El director de regulació de la GSMA, John Giusti, ha assegurat que, després de sortir de la crisi de la Covid-19, "ara és el moment de reflexionar" sobre les polítiques amb què donar suport a la connectivitat digital, la innovació i, fonamentalment , la recuperació econòmica.





Gràcies a un acord amb Accenture, aquesta edició presenta la cimera Diversity4Tech, basada en l'experiència del Women4Tech, que buscarà ampliar les converses per sumar en els negocis la diversitat i la inclusió amb xerrades, panells i premis.





4YFN ES TRASLLADA A FIRA GRAN VIA





Aquest any, el 4YFN es trasllada a el recinte firal de Gran Via, on està el MWC, amb més de 400 'startups' internacionals que exposaran els seus últims productes en el 'Mercat de la Innovació' i 150 ponents que compartiran idees per impulsar l'ecosistema mòbil .





Com a novetat d'aquest any, el Programa d'Inversors inclou una cimera dedicada a l'intercanvi de coneixements entre la comunitat d'inversors, on es debatran tendències recents com les inversions durant l'Covid-19, les ofertes públiques de venda (OPV) de fons i la 'tokenització'.





HÍBRID, SEGUR I SOSTENIBLE





L'esdeveniment comptarà amb un pla de salut i seguretat de diversos nivells combinat amb una plataforma virtual, que permetrà les reunions de forma "segura" per establir contactes, col·laborar i fer negocis.





Un altre dels objectius d'aquesta edició és que l'esdeveniment sigui neutre en carboni, a l'igual que l'edició de 2019, que va ser certificada oficialment per Aenor International, i la GSMA està treballant per reduir "encara més" el seu impacte ambiental i la seva petjada de carboni.