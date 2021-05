La CEOE demana que la deixin participar en el Pla de Recuperació i que els recursos arribin a les pimes

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha demanat aquest dijous que se'ls deixi participar en el Pla de Recuperació per als fons europeus i que els recursos arribin a les pimes.

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi. Arxiu / Europa Press.







Garamendi ha apuntat que ara és "fonamental salvar l'estiu", essent les vacunes "la solució", encara que ha lamentat que moltes empreses tenen "autèntics problemes de solvència".





En aquest escenari, la CEOE reclama "estabilitat" i Garamendi ha assenyalat que el seu treball es basa en la independència per representar els empresaris, sentit d'Estat i una cosa que considera "fonamental" i que demanaria a la classe política: lleialtat institucional.





El líder dels empresaris ha dit que s'està negociant per arribar a acords, tot i que ha augurat que també hi haurà "desacords": "La fiscalitat de la ministra, no crec que ens agradi", ha comentat davant la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.





En la seva intervenció aquest dijous amb motiu de l'assemblea general de la CEV, que s'ha celebrat al Paranimf de la Universistat Jaume I de Castelló, Garamendi ha ressaltat també la feina "clau" que s'ha fet a la Comunitat Valenciana per a la "unitat empresarial" i la seva "generositat" per arribar a acords.





LA CEV DEMANA "UNITAT" DAVANT LA CRISI





El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha posat en valor aquest dijous "l'esforç extra" que han realitzat les empreses valencianes durant la pandèmia, una crisi que has tret a la llum el que són capaços de fer amb "unitat". "Gràcies a la unió de les nostres empreses va ser possible fabricar material sanitari quan ningú el tenia", ha ressaltat.





Navarro ha ressaltat també "l'exemple" que ha donat la Comunitat Valenciana en el diàleg social. Patronal, Generalitat, CCOO PV i UGT-PV han facilitat acords "per l'interès general" com 'Alcem-nos', que ha de ser el full de ruta del territori els propers anys.





"Hem demostrat que hi ha una altra forma de fer les coses". Així ho ha defensat Navarro a la cloenda de l'assemblea general de la CEV, que s'ha celebrat al Paranimf de la Universistat Jaume I de Castelló.





L'acte ha comptat amb la Sa Majestat el Rei Felip VI; la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; el president de la CEOE, Antonio Garamendi; i el president de la Generalitat, Ximo Puig. Tots han ressaltat la tasca de l'empresariat valencià durant la crisi de la Covid-19 i han defensat la importància de la "unitat" o de la "col·laboració estreta" per avançar en la recuperació.





Navarro, que ha volgut agrair al Rei que acompanyi els empresaris "avui i sempre" i el seu "compromís amb el sector empresarial", ha defensat que la patronal autonòmica ha sabut estar "a l'altura" de les circumstàncies i ha animat a "seguir apostant per la unitat per a ser més resilients, més inclusius, més sostenibles, més responsables, més digitalitzats, més innovadors i competitius".





"EVITAR UNA SOCIETAT POLARITZADA"





El líder de la patronal autonòmica valenciana sosté que "vivim un moment de crisi però també d'oportunitats" i aquestes "arribaran si posem èmfasi en el que ens uneix i no en el que ens separa, si evitem fer d'aquesta una societat cada vegada més polaritzada i si no generem més incertesa ".





Així, ha apostat per la "unitat per ser més forts". "Una unitat capaç d'inspirar els nostres passos", ha remarcat, i ha felicitat el Rei per "la brillant tasca que està desenvolupant en favor de la cohesió, la convivència i el progrés".





NI INFRAFINANÇAMENT, NI BUROCRÀCIA, NI MÉS IMPOSTOS





En la seva intervenció, el líder de la CEV ha aprofitat també per plantejar les seves reivindicacions i ha incidit en la necessitat d'obtenir una resposta per a la "infrafinançament crònic" que pateix la Comunitat Valenciana i que "ja dura massa temps".





A més, ha posat èmfasi que és "no és moment d'augmentar la càrrega fiscal", cosa que segons adverteix, "tindrà un efecte negatiu sobre els nostres nivells de competitivitat, ja de per si minvats".





"Tampoc és bon moment per plantejar una contrareforma laboral", ha apuntat. En la seva opinió, en aquest moment cal "evitar aquelles reformes que ara mateix només crearien barreres i obstacles per a la creació d'ocupació".





Per al líder de la patronal autonòmica, el que és "urgent" és que l'Administració guanyi agilitat; apliqui el silenci administratiu positiu, agiliti licitacions i adjudicacions; faciliti mecanismes com la declaració responsable i elimini burocràcia. "No podem seguir pressionant perquè Europa acceleri el lliurament d'ajuts i que després la burocràcia davant aquí els projectes", ha advertit.





El líder de la patronal autonòmica ha cridat també a "cuidar de la nostra indústria", peça bàsica per a la recuperació, "sense descuidar el turisme".





MAROTO A LES EMPRESES: "GRÀCIES PER AJUDAR EN UN ANY TAN DUR"





Per la seva banda, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha volgut donar les "gràcies" a la patronal per ajudar a Govern d'Espanya "en aquest any tan dur" i a les empreses valencianes que s'han "bolcat" per que hi hagués material sanitari i salvar vides.





També ha fet referència a la "unitat" que ha permès acords molt importants. "El diàleg social s'ha reforçat en aquesta pandèmia", ha ressaltat. Des de l'Executiu, la ministra s'ha compromès a "mantenir la xarxa de seguretat fins que sigui necessari" mentre es reactiva l'economia, s'ha mostrat "optimista" davant les dades de vacunació i manté la previsió d'arribar al 70% de la població vacunada a l'estiu.