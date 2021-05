El grup hoteler de Joan Gaspart entra en liquidació al no poder complir el conveni amb els creditors

El grup hoteler Husa, propietat de Joan Gaspart, ha entrat en fase de liquidació a petició pròpia al no poder complir amb les condicions del conveni del concurs de creditors, segons han confirmat fonts judicials aquest dijous.





Joan Gaspart - EUROPA PRESS - Arxiu







Al març, la matriu del grup, Hostaleria Unida, i les dues filials Hostaleria Unida Dues i Hotels Jagoe van demanar fer aquest pas al jutjat mercantil número 3 de Barcelona, segons avança La Vanguardia.





El grup va suspendre pagaments el 2014 amb un passiu de 220 milions d'euros i no ha pogut fer front a el pagament de deu milions d'euros previst per al passat febrer.





La jutge encarregada de el procés, Berta Pellicer, ha de dissoldre la societat i procedir a la venda ordenada dels actius en cas d'haver-los i repartir el capital resultant entre els creditors.





No obstant això, Husa no compta amb hotels d'explotació, arrendament o gestió i té els comptes bancaris embargades per part d'Hisenda i la Seguretat Social.