ERC dona un ultimàtum a Junts: s'exploraran "altres possibilitats" si no hi ha acord abans del 20M

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha advertit que exploraran "altres possibilitats" de govern si no aconsegueixen tancar un acord amb Junts abans del 20 de maig per evitar que hi hagi una repetició de les eleccions, tot i insistir que la prioritat dels republicans és aconseguir un Govern de coalició amb Junts.





"Ningú vol eleccions, però si arribem a el dia 20 sense acord hauran d'explorar la resta de possibilitats que hi ha sobre la taula" com un Govern en solitari, ha sostingut en una entrevista a TV3, ha afegit que no volen arribar a l'últim minut de les negociacions sense un acord tancat. Després d'assegurar que vol ser optimista, ha explicat que a l'hora estan abordant l'estructura del futur Govern, àmbit que precisa que no és el problema principal de les negociacions, i que la part en la qual més s'han encallat és la relativa a la política estratègica.





Pere Aragonès @ep







CONSELL PER LA REPÚBLICA





Sobre si estudien desvincular de l'acord d'investidura el paper del Consell per la República (CxRep), Sabrià apunta que "segur que s'hauria de poder fer" sense restar importància a el paper i la funció d'internacionalització que juga aquest òrgan liderat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





En la seva opinió, ERC i Junts haurien de ser capaços d'estar governant alhora que segueixen treballant en l'estratègia de tirar endavant per arribar "a la república catalana", i ha evitat entrar en polèmica per la decisió de Junts de sotmetre a les seves bases l'acord que assoleixin amb els republicans.





EL REPARTIMENT CONSELLERIES





Un dels principals objectius de JxCAT és quedar-se amb les conselleries que fins ara ha tingut ERC i que els republicans es quedin amb les seves. Segons recullen alguns mitjans, els de Puigdemont tenen posat l'ull a Exteriors per així poder coordinar la cartera amb el Consell de la República. De la mateixa manera, volen Economia, que fins ara ha estat dirigida per Aragonès, i els ministeris més socials: Educació i Salut - que acabaria comandat per Josep Maria Argimon-.





No obstant això, a ERC no volen que el Consell de la República tingui tant poder i, per tant, no estan massa disposats a cedir Exteriors. I cediria Economia només si Junts crea una comissió per gestionar els fons europeus en conjunt.





D'altra banda, ERC vol dividir la Conselleria de Territori creant una nova cartera d'Acció pel Clima. En aquest sentit, les polítiques climàtiques, que solen ser de Territori, passarien a ser competència de la nova conselleria.





Abans del 20 de maig ambdós partits han de tenir delimitada l'estructura de Govern i un pacte per investir Aragonès. Si no és així, Catalunya possiblement es vegi abocada a unes noves eleccions, ja que els republicans tindran molt poc marge per aconseguir suport fora de Junts: el 26 de maig es dissoldrà el Parlament i els catalans hauran de tornar a les urnes.