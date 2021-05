Gabilondo no recollirà la seva acta de diputat degut a la desfeta del 4M, després de sis anys a l'oposició

El candidat del PSOE a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, ha decidit no recollir la seva acta de diputat dos dies després d'obtenir els pitjors resultats electorals a la regió perdent 13 escons respecte als comicis de 2019 i sent superat en vots per part de Més Madrid, ha avançat la 'Cadena Ser' i han confirmat a Europa Press fonts socialistes.













Aquesta decisió l'adopta després de reunir-se la Comissió Executiva Federal que està reunida aquesta tarda per analitzar la derrota històrica que el PSOE ha patit en les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid.





El president de Govern i secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, ha abordat aquesta tarda amb els membres de l'Executiva de el partit el fracàs dels socialistes en els comicis admetent errors d'estratègia, tot i que atribueix el vot a el cansament per la pandèmia i la polarització de la campanya.





Sánchez ha admès que a Madrid, els socialistes no han tingut espai ni temps per afrontar una convocatòria electoral inesperada i s'ha mostrat disposat a dur a terme els canvis que siguin necessaris per recuperar el partit a la regió. Així, ha apostat per forjar un nou lideratge al PSOE de la regió de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals de 2023.





Així, mentre Gabilondo es troba a l'Hospital Ramón i Cajal al trobar-se malament després d'haver-se posat la vacuna contra la Covid-19 aquest matí, aquestes fonts socialistes han confirmat que Gabilondo renunciarà a la seva acta de diputat, i per tant a estar a el front de el càrrec de portaveu aquests dos anys.





El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, també ha confirmat que Gabilondo no recollirà l'acta i ha defensat que el candidat socialista "sempre ha tingut clar el que havia de fer. A més, li ha traslladat el seu reconeixement per assumir la candidatura en un moment "complicat".





Gabilondo va sortir el 4M reconeixent que els resultats no eren "bons" i lamentava "no haver-ho aconseguit". És per això que "amb tristesa, però a la mateixa enteresa", va dir que analitzaran el que ha passat i Gabilondo ha avisat que d'aquí a dos anys tornaran de nou a les eleccions. Mentrestant, des de l'oposició, assegurava que anaven a "mostrar vitalitat i fer veure fins a quin punt" són capaços d'analitzar allò que han de reorientar.





Fins ahir, fonts de l'equip d'Ángel Gabilondo asseguraven que no tenia la intenció de dimitir. De fet, ahir a l'Executiva regional van assumir els errors però tampoc van arribar a aquest extrem.





Ha estat ja quan s'ha reunit la federal quan s'ha donat a conèixer aquest pas, que prèviament ha adoptat José Manuel Franco, abandonant el seu càrrec com a secretari general del PSOE-M. Fins a la celebració de el Comitè Regional, a finals d'any, es farà càrrec de la direcció del PSOE-M una gestora nomenada pel PSOE Federal.