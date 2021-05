El PSOE obre expedient disciplinari a Leguina per demanar el vot per Ayuso i aquest respon: "Me la sua"

L'expresident socialista de la Comunitat de Madrid Joaquín Leguina ha criticat aquest dijous durament el secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, després que el partit li obrís expedient d'expulsió contra ell i també contra l'exsecretari general dels socialistes bascos Nicolás Redondo Terreros .





"No m'han cridat del partit, m'ha cridat algun periodista. Com diuen els castissos, me la sua. Si sóc culpable d'aquest desastre, que vingui déu i ho vegi", ha assenyalat Leguina en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, després de ser preguntat per la decisió de l'Executiva Federal del PSOE.





Joaquín Leguina @ep





En aquest context, Leguina ha mostrat la seva incredulitat perquè el partit els obrís expedient després que la presidenta en funcions de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidís amb ell i amb Rodó en una visita durant la campanya electoral a la Fundació Ànima Tecnològica , de la qual Rodó és president i Leguina patró.





"No m'ho puc ni creure, anem a veure. Què hem fet nosaltres, dir que no volem a Sánchez? Recordo quan estàvem en una època que es pujava gent a l'estrada i deia que s'anés Felipe González, que no se'n va anar per sort per al partit. Ell mai es va queixar ", ha recordat Leguina.





Així, el que va ser president de la Comunitat de Madrid ha augurat que els resultats dels socialistes a la capital portaran "conseqüències dolentes per al partit ho vulgui o no Sánchez". Segons la seva opinió, "el millor que podria fer" el líder dels socialistes "és anar-se'n com més aviat millor, perquè el responsable del desastre és ell".





"No et pots ficar sent del PSOE al llit amb els separatistes catalans, amb els proetarres de Bildu i posar al Govern a tipus com Iglesias, que és el contrari al PSOE", ha sostingut Leguina.





Amb tot, i si finalment es concretés la seva expulsió del PSOE, Leguina ha deixat clara la seva intenció: "Si em expulsen, tornaré al PSOE quan es vagi aquest senyor".