Tremosa aposta per potenciar el turisme a Catalunya, "un sector tractor"

El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha assegurat que la pandèmia de la Covid-19 ha evidenciat que el turisme és "un sector tractor" de l'economia catalana, i ha urgit a recuperar la potència d'aquest sector.





El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa (EP)







En un comunicat de Govern després de presidir la tarda de dijous l'acte de lliurament dels Premis G !, ha posat en valor la importància del turisme "no només per al comerç o la restauració, també per a la resta d'àmbits econòmics, proveint per exemple d'una xarxa de connexions aèries, moltes d'elles intercontinentals, que els beneficien ".





Tremosa ha destacat que Europa "en aquest moment tan tràgic, ha mostrat la seva millor cara", i ha posat en mans dels països europeus un fons de reconstrucció que finançarà el deute públic emès conjuntament.





Per a ell, la recuperació econòmica després de la Covid-19, "que també arribarà al turisme, vindrà de la mà d'un gran esforç de solidaritat europea".





"Hi havia qui, abans de la pandèmia, qüestionava que Catalunya tenia massa turisme. Ara hem pogut comprovar la hipòtesi el fet de no turisme internacional. I hem descobert que necessitem una política de més i millor turisme, i que Catalunya torni a ser una potència turística" , ha tancat.