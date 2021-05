Fer la declaració de la renda per telèfon: Hisenda llança el pla 'Et Truquem'

L'Agència Tributària inicia aquest dijous la confecció telefònica de declaracions a través del pla 'Et Truquem', que manté el reforç de la seva capacitat disposat l'any passat per la pandèmia, aquest any amb un disseny que permet atendre des del primer dia al mateix perfil de contribuents que en l'atenció presencial a les oficines, i també a nous col·lectius que ho necessitin, com ara els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).





Fins ara, l'Agència Tributària ha tornat ja, a dia d'avui, 2.542 milions d'euros a 3.790.000 contribuents, de manera que el 72,5% de les sol·licituds de devolució realitzades pel moment i el 66,7% els imports a retornar que s'han sol·licitat ja han estat abonats.





Oficina de l'Agència Tributària @ep









A més, han presentat ja la seva declaració 6.591.000 contribuents, un 6,5% més que l'any passat en el mateix nombre de dies de campanya (la campanya d'aquest any va arrencar sis dies després que l'anterior).





L'Agència Tributària destaca el "notable" augment de les declaracions amb resultat a ingressar (+ 25% fins a la data), continuant amb l'acceleració d'aquestes presentacions que es ve produint en els últims anys, i recorda que aquests contribuents no han de realitzar els primers pagaments fins al final de la campanya, amb independència del moment en què presentin la declaració.





A més, indica que en el cas dels afectats per regulacions temporals d'ocupació (ERTO) amb declaracions per ingressar compten enguany amb una via addicional de facilitació de liquiditat al poder optar per un fraccionament del pagament en sis mesos sense interessos.





Pel que fa a les vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es), també destaquen les presentacions a través de l'aplicació mòbil de l'Agència.





Per aquesta via s'han presentat més de 64.000 declaracions fins avui, de les quals més de 42.000 es corresponen amb presentacions 'en un sol clic' i la resta són contribuents als quals l'aplicació ha derivat a la web de l'Agència per a realitzar alguna modificació i han tornat a la 'app' per concloure la presentació.





Està previst que en tota la campanya es presentin 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l'any anterior. D'aquest total, es preveu que 14.330.000 donin dret a devolució, dos terços de l'total i un 1% menys que l'any anterior, per un import de 10.857 milions d'euros. Al seu torn, s'esperen 5.960.000 declaracions a ingressar, un 5,7% més, per import de 12.976.000.





PLA 'El TRUUEM'





A més de la presentació per Internet a través de la pàgina de l'agència i de l'aplicació mòbil, des d'avui els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixin assistència personalitzada tornaran a tenir en el pla 'El Truquem' de confecció telefònica de declaracions una alternativa a la tradicional assistència presencial a oficines, que aquest any arrenca el 2 de juny.





Des d'aquest dijous i fins al final de la campanya el pla 'El Truquem' està dissenyat per poder atendre el mateix perfil de contribuents que a les oficines i a nous col·lectius que ho requereixin, especialment als perceptors de l'IMV.





Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per Internet o mitjançant servei automàtic 901 12 12 24 i en el 91.535 73 26) i triï horari de matí o de tarda, el sistema li proposa un dia i una hora en la que rebrà la trucada del funcionari de l'Agència.





L'Agència Tributària recorda que resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i documentació necessària per a realitzar la declaració quan rebi la trucada.





Al seu torn, i a l'objecte de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, es sol·licita als ciutadans que anul·lin la cita per la mateixa via per la qual la van obtenir si han decidit no fer ús d'ella.





REFORÇ PER ERTO I IMV





L'Agència Tributària destaca que la principal característica de la campanya d'aquest any és el reforç previst en l'assistència personalitzada per als afectats per ERTE i els perceptors de l'IMV.





A més de les cartes informatives remeses a tots dos col·lectius i a les recomanacions per a aquests contribuents que l'Agència Tributària va oferir abans de l'inici de la campanya a la seva pàgina web, en el cas dels perceptors de prestacions per ERTO es millora la informació disponible en les dades fiscals a mesura que l'Agència rep les dades actualitzades del Servei Públic d'Ocupació sobre expedients de reintegrament.





D'altra banda, en els últims dies l'Agència ha incorporat una nova via d'assistència, tant per a afectats per ERTO com per a perceptors de IMV, mitjançant el 'Informador' de Renda.





Aquesta eina, accessible al web dins de l'apartat dedicat a la campanya, inclou tots els blocs informatius tradicionals de Renda, encara que reestructurats i sistematitzats per poder anar oferint la informació que requereix cada contribuent a partir de preguntes senzilles que realitza la pròpia eina.





XAT 'AD HOC' PER PERCEPTORS DE ERTO I IMV





La novetat a l'respecte dels ERTE i el IMV és que, en aquests casos, si el contribuent que utilitza el 'informador' no veu resolta la seva dubte, se li ofereix la possibilitat de contactar directament amb un funcionari de l'Agència mitjançant un xat establert 'ad hoc' per a aquests col·lectius que està habilitat en horari de matí, de dilluns a divendres.





A hores d'ara, ja s'han presentat 1.037.000 declaracions per part de perceptors de prestacions per ERTO i més de 100.000 beneficiaris de l'IMV han complert fins a la data també amb l'obligació de presentar declaració.





Tant per a aquests col·lectius com per al conjunt dels contribuents, des del primer dia de campanya es manté obert el tradicional canal telefònic de resolució de dubtes tributàries, en els telèfons 91 554 87 70 i 901 33 55 33, de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres.





Aquesta via d'assistència, igualment reforçada aquest any, ha atès en el primer mes de campanya més de 660.000 trucades de diferent perfil de contribuents.





La present campanya compta, d'altra banda, amb millores específiques per faciliten la presentació de la declaració a contribuents amb certs perfils (activitats econòmiques en règim d'estimació directa i objectiva, arrendadors i inversors) que ja estan fent un ús intensiu de les eines que agiliten la presentació.





Així, més de 44.000 contribuents han utilitzat i a l'aplicació 'cartera de valors' que permet un càlcul automàtic de les plusvàlues i minusvàlues per operacions amb accions cotitzades en la gran majoria de supòsits, i més de 150.000 arrendadors s'han pogut beneficiar fins a la data del càlcul automàtic de l'amortització, la principal despesa deduïble en matèria de lloguers.