Com serà la jubilació anticipada si s'aproven tots els canvis d'Escrivá?

La reforma de les Pensione s porta mesos gestant-se, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va anunciar a la Comissió de Senat que la nova mesura per penalitzar els que es jubilin prematurament s'abordarà abans que acabi el 2021 , segurament entre setembre i octubre.





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá (EP)







Actualment, la reforma de les pensions s'està negociant amb els agents socials en la taula de diàleg, però el Govern ja ha deixat clar que, per evitar les jubilacions anticipades, les farà més costoses. La idea de Govern és aplicar coeficients reductors a la quantia de la pensió i no sobre la base reguladora com ara.





La mesura està dins de la recomanació 12 del Pacte de Toledo perquè l'edat efectiva de jubilació -sobre els 64,5 anys actualment- s'ajusti amb l'edat legal -66 anys des l'1 de gener de 2021.





En l'actualitat, les penalitzacions de les pagues per jubilació s'apliquen sobre la base reguladora, de manera que si el sou és alt, el beneficiari pot arribar a cobrar la pensió màxima tot i la penalització. Es calcula que, de mitjana, la penalització en la pensió és de el 2% en les rendes altes que es prejubilen.





Jubilació anticipada voluntària



Les persones que vulguin acollir-se a la jubilació anticipada hauran de tenir al menys 64 anys -o 63 si han cotitzat 37 i 3 mesos- i haver cotitzat almenys 35 anys. La seva pensió resultant ha de ser superior a la pensió mínima que li correspondria als 65 anys.





La quantia final surt de l'aplicació de coeficients reductors a la base reguladora i amb el percentatge que resulti en funció dels anys treballats. Els coeficients reductors són els següents: un 2% trimestral per a persones amb cotitzacions de menys de 38 anys i 6 mesos, un 1,875% trimestral per a persones amb cotitzacions d'entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i 6 mesos, un 1,75 % trimestral per a persones amb cotitzacions d'entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos i un 1,625% trimestral per a persones amb cotitzacions de més de 44 anys i 6 mesos, el coeficient trimestral.





Jubilació anticipada involuntària

En aquests casos la jubilació es redueix als 61 anys si la persona ha cotitzat a el menys 37 anys i 3 mesos o 62 anys en general i el període cotitzat obligatori es redueix als 33 anys. Els coeficients reductors són: un 1,875% trimestral per a persones amb cotitzacions de menys de 38 anys i 6 mesos. un 1,75% trimestral per a persones amb cotitzacions d'entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i 6 mesos, un 1,625% trimestral per a persones amb cotitzacions d'entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos i un 1,5 % trimestral per a persones amb cotitzacions de més de 44 anys i 6 mesos.