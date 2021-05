Irene Montero s'enfronta a Iglesias pel lideratge de Yolanda Díaz

Pablo Iglesias i Irene Montero @ep





Quan Pablo Iglesias va anunciar que abandonava la política, ha assenyalat clarament quin seria el seu successora: Yolanda Díaz. No obstant això, tal com publica El Confidencial Digital, això no vol dir que la ministra de Treball i vicepresidenta tercera de Govern es vagi a fer amb el control de Podem tan fàcilment.





Principalment hi ha dos problemes: el primer és que alguns líders de Podem, com Irene Montero, no accepten que vagi a dirigir el partit una persona com Díaz, que ni tan sols és militant del partit. L'altre és Ione Belarra, que també ha mostrat interès per ser la pròxima líder de la formació estatge.





La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ja té assumit que la seva figura s'ha desgastat al mateix nivell que la del seu marit, Pablo Iglesias, i per tant, no es planteja liderar Podem, però vol que el pròxim capità de la formació sigui algú que hagi estat aquí des de la seva fundació, i Belarra compleix amb aquest perfil.





Montero només accepta a Yolanda Díaz com a candidata a les generals, per la qual cosa aposta per un Podem bicefàlic, on les decisions les prengui la direcció del partit i la cara la posi algú amb millors perspectives en les enquestes. Díaz està més ben valorada entre els militants de Podem i fins i tot, entre els d'altres partits, per la qual cosa seria una bona candidata per robar vots al PSOE.







Mentrestant, Yolanda Díaz segueix sense pronunciar-se. Després de l'anunci de la marxa d'Iglesias, només va publicar un tuit on deia que "ha estat i és un orgull" haver estat a la banda de l'exvicepresident. mesos amb la patronal i els sindicats.