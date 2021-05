La situació sanitària a l'Índia provoca el desemparament de milers de nens i nenes

L'Índia viu una situació crítica. El segon país més poblat del món, amb 1.300 milions d'habitants, bat rècords des de fa dies i el divendres va registrar un nou màxim de més de 410.000 casos i 3.915 morts.





Ciutadans indis a Calcuta esperant per fer-se un test (EP)





El país ja registra 21,5 milions de casos des de l'inici de la pandèmia i, des de fa més de setze dies contabilitza més de 300.000 casos diaris. La segona onada, que ha colpejat la població amb molta més força que la primera, ha implicat un enorme pes sobre les capacitats del sistema sanitari del país asiàtic, que està totalment col·lapsat.





Aquesta onada està arrassant el país i especialment l’estat de Delhi i el de Maharashtra. "És quatre vegades més forta que la primera onada i està afectant un rang d'edat molt més ampli", explica a Catalunya Press Joana Pérez, treballadora d’UNICEF a Delhi, que assegura que molts nens i nenes també estan patint la covid-19. Els motius d'haver arribat a aquesta situació són diversos. Segons Pérez, ha estat la tormenta perfecta, ja que han passat diverses coses que han tingut aquest resultat. "Òbviament l'Índia és molt peculiar, té una alta densitat de població. El que ha passat és que ha coincidit amb l'època dels festivals, que han cridat a les aglomeracions de gent. També és l'època de les bodes, actes molt importants per a les persones aquí. A més, les pràctiques socials de rentar-se les mans i les mascaretes s'han relaxat molt, també hi hagut les eleccions, i ha arribat la nova variant, que és altament transmisiva".





Joana Pérez diu que des de la primera onada la feina d'UNICEF ha estat -a més d'acompanyar els nens i nenes i el seu entorn- comprar concentradors d'oxigen i recolzar el Govern amb la covid-19 i el desplegament de les vacunes -l'Índia té previst vacunar 900 milions de persones. Han ajudat també amb plantes de generació d'oxigen que s'instal·len als hospitals i màquines de PCR i amb la cadena de fred per a les vacunes. "Nosaltres tenim el mandat de treballar amb els nens i les nenes, i ens estem assegurant que segueixin els serveis bàsics per als infants", assegura Pérez.





A més dels concentradors d'oxigen, UNICEF ha subministrat més de 500 cànules nasals d'alt flux i 85 màquines de RT-PCR (test d'COVID-19). UNICEF també està donant suport a l'adquisició i instal·lació de 25 plantes d'oxigen per a hospitals al nord-est i a Maharashtra, així com la instal·lació de més de 70 escàners tèrmics en diversos ports d'entrada a tot el país. UNICEF ha desplegat a experts d'alt nivell en els estats més afectats, com Maharashtra, per donar suport a les autoritats estatals i locals en la planificació i el seguiment de la resposta a la COVID-19 a curt termini. Maharashtra, epicentre de la nova onada i on es troba la ciutat de Bombai, és també l'estat amb més casos actius, amb 641.281, i morts durant l'última jornada, amb 853, segons les dades facilitades per les autoritats índies.









UCI a Delhi (EP)





Per la seva banda, la capital, Nova Delhi, ha sumat durant les últimes 24 hores 19.133 casos i 335 morts, sent el tercer estat amb més morts durant l'última jornada, només per darrere de Maharashtra i Uttar Pradesh, on han mort 350 persones a causa de la COVID-19.







Per tal d'evitar els contagis, les autoritats han imposat restriccions i en aquest context els estats de Kerala i Rajashtan han imposat un confinament per intentar contenir la propagació de virus. Kerala ha dit que estaran en peu entre el 8 i el 16 de maig, mentre que a Rajashtan ho estarà entre el 10 i el 24 de maig.







Els nens i nenes, molt vulnerables

La situació al país ha provocat que molts nens i nenes s'hagin quedat en una situació de desamparament, ja que no poden anar a l'escola i a més molts infants s'han quedat orfes. "Han augmentat molt els casos de violència i de vulnerabilitat dels infants, ja que s'estan quedant orfes o sense alguns dels pares. Intentem que arribi l'assitència mèdica bàsica, que continuï el calendari de vacunació, etc. D'altra banda, hi ha el drama de l'assistència escolar. Els nens fa un any que no van a l'escola i per tant intentem ajudar els nens i tot el que els envolta, com la família. Havíem fet grans progressos i ara el risc és que tirem enrere".







Ciutadans indis esperen a rebre una vacuna en Basarat (EP)





El tancament de les escoles ha posat de manifest un altre problema: la falta d'accés de molts infants a dispositius electrònics i a una bona connexió a internet. "No és una situació ideal per a l'aprenentatge. Hi ha limitacions. La capil·laritat digital no és extensa, especialment a les zones rurals on si hi ha un accés digital a la casa n'hi haurà un. Els estudis han demostrat també que se'ls dona més accés als nens que a les nenes", explica Pérez.





Però a més, com a conseqüència de la crisi econòmica provocada per la covid-19, els infants estan patint més violència i s'ha vist un augment dels matrimonis infantils. "És una tragèdia molt gran que els nens perdin un any sencer, i afecta moltes coses, no només el desenvolupament intel·lectual. Estem veient que hi ha més matrimonis infantils perquè la gent cau en pobresa. És un efecte dominó", diu Pérez, que fa una "crida a la solidaritat per evitar que la població es quedi a les pertes de l'hospital despedint-se dels seus familiars".