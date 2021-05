Anticorrupció demana 9 anys per a Jordi Pujol i 29 per al seu primogènit

La Fiscalia Anticorrupció demana 9 anys de presó per l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i fins a 29 per el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental en relació amb la gestió del seu patrimoni.





Als empresaris implicats en la trama delictiva se'ls acusa de cooperació necessària en el blanqueig de capitals mitjançant la comissió de falsedats en documents mercantil, segons l'escrit de conclusions provisionals del fiscal.





ARXIVEN LA CAUSA DE FERRUSSOLA





El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat arxivar per Marta Ferrusola, la matriarca el clan Pujol, la causa sobre el presumpte origen il·lícit de el patrimoni de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la seva família, causa del seu estat de salut.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció 5 ha accedit així a la petició formulada per la defensa de Ferrusola, que havia sol·licitat l'arxiu per a ella al·legant que pateix demència i aportant documentació mèdica per acreditar-ho.





La Fiscalia va demanar un examen mèdic forense i, un cop realitzat, va decidir no oposar-se a l'arxiu, sense perjudici que es donés trasllat al Ministeri Públic dels informes incorporats al procediment a fi d'instar davant la jurisdicció civil la seva incapacitació.