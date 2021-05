Investiguen Romeva i nou excàrrecs de la Generalitat per contractes i subvencions a Exteriors

Una jutge de Barcelona investiga l'exconseller Raül Romeva i nou excàrrecs de la Generalitat per presumptament fer contractes i concedir subvencions "al marge de les competències" en Exteriors, en alguns casos suposadament per promocionar el procés sobiranista a l'estranger.





Exconsellers sortint de presó @ep





En l'acte, la jutgessa obre la investigació i entre els investigats que ordena citar estan el llavors secretari general de la Conselleria d'Exteriors; els exsecretaris generals del Diplocat; i el secretari de Govern, Víctor Cullell.





Aquesta causa va començar per una denúncia de la Fiscalia per presumpta prevaricació, malversació i falsedat documental, que es basa en un informe del Tribunal de Comptes sobre el finançament de la política exterior de Catalunya entre 2011 i 2017, segons el qual hi va haver algunes activitats "alienes a les finalitats "previstes que suposadament van tenir com a objectiu donar a conèixer el procés sobiranista i aconseguir suports internacionals.





A partir d'aquest informe i de la denúncia de la Fiscalia la jutgessa accepta investigar si la Conselleria d'Exteriors va atorgar una "subvenció directa" de 40.000 euros a la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), i altres presumptes contractacions directes.





La jutgessa investigarà la contractació d'un informe sobre la política europea de defensa, que segons el fiscal estava "indiciàriament encaminat a l'elaboració de les estructures d'un hipotètic estat independent", i remarca que la Generalitat no tenia competències per encarregar-lo.





La denúncia també inclou l'encàrrec d'un estudi acadèmic sobre l'estatus que podria tenir a la UE una regió que s'independitzés d'un Estat membre, i la contractació "sense justificació acreditada" d'un espai coworking a Brussel·les entre maig i novembre de 2017.