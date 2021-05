FGC podria entrar a l'alta velocitat després de la liberalització del sector

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha apuntat a l'entrada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) al mercat de l'alta velocitat després de la liberalització el sector per connectar amb el sud de França i la Comunitat Valenciana.





Calvet ha tancat l'acte realitzat aquest divendres després del primer viatge de l'operador d'alta velocitat de SNCF Voyages, Ouigo, entre Madrid i Barcelona, en què també ha participat la segona tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz.





Tren d'FGC - EP





També han pres la paraula la presidenta d'Adif, Isabel Pardo, i la directora general d'Ouigo a Espanya, Hélène Valenzuela; a més de comptar amb la presència del president de FGC, Ricard Font; el president de SNCF, Chistophe Fanichet, i la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

Calvet ha celebrat la liberalització de l'alta velocitat ferroviària i s'ha mostrat satisfet per "l'extrema coincidència de discurs de les tres administracions presents" al voltant d'aquest tema.





Pardo s'ha felicitat pel començament efectiu de la liberalització, que, ha assegurat, demostra que les administracions públiques són "garants dels drets de tots i d'avançar en l'estat de benestar".





Ha apuntat que l'arribada de nous competidors "és un senyal per arrencar una nova edat d'or del ferrocarril" al segle XXI, tot i que ha reconegut que encara hi ha molta feina per davant per augmentar la capacitat de les infraestructures.





LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC





El conseller ha assenyalat que la liberalització de l'alta velocitat dota Catalunya de "més eines" i ha destacat la lluita contra el canvi climàtic com el principal repte de les administracions.





Calvet ha assenyalat la pròxima dècada com "clau" per emprendre la reactivació econòmica, sempre tenint en compte l'agenda verda com a centre de totes les decisions.





Sanz s'ha sumat a la idea el tren com a alternativa ecològica per a la mobilitat i ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona treballa perquè l'alta velocitat pugui substituir els vols de curt recorregut, tal com s'ha plantejat a França.





Ha assenyalat la necessitat de respondre al que ha descrit com a revolució de la mobilitat i ha assegurat que la resposta "no passa ni pel dièsel ni per les carreteres, passa pel vehicle elèctric, l'alta velocitat, el metro i les rodalies" .





Pardo ha apuntat que a Espanya el tren ha anat guanyat terreny a l'avió "de manera imparable" i ha augurat que l'augment d'oferta i la baixada de preus que preveu amb la liberalització permetran que el ferrocarril guanyi més quota de mercat.





150 MILIONS ANUALS





Valenzuela ha aprofitat per agrair el treball de totes les persones implicades en la liberalització de l'alta velocitat i ha assegurat que l'empresa estima que tindrà un impacte econòmic territorial de més de 150 milions d'euros anuals "només en turisme" a Catalunya.





A més, ha apuntat que s'haurà de sumar a la dinamització de les economies locals i la major facilitat per dur a terme negocis en els llocs en què l'empresa estigui present.





"Ouigo és una palanca de recuperació", ha assegurat la directiva, que ha apuntat el seu compromís amb la recuperació de l'economia i la mobilitat.