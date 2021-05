Sànchez assegura que l'acord entre Junts i ERC arribarà "en els pròxims dies"

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat aquest divendres que les converses amb ERC avancen de forma satisfactòria, de manera que vaticina que "en els pròxims dies" podrien tancar un acord de legislatura amb els republicans, tot i que ha afegit que queden aspectes importants per tancar com l'estratègia independentista, la coordinació a Madrid, i on s'ha d'ubicar i les funcions de Consell per la República (CxRep).





Jordi Sànchez @ep





"Però en cap cas aquests aspectes poden ser l'excusa per no tancar aquest acord", ha subratllat en roda de premsa a falta de 19 dies perquè acabi el termini que abocaria a una repetició de les eleccions a Catalunya.





Per Sànchez, no hi ha cap obstacle insalvable per tancar aquest acord perquè, al seu parer, tenen les fórmules possibles sobre la taula per aconseguir-ho: "Es necessita que ens atrevim, que ens acabem de reconèixer, perquè diàleg, negociació i confrontació no són criteris contraproduents. Es necessita una distribució de responsabilitats al Govern que sigui equitativa i proporcional en el passat, i que junts ens posem a treballar ".





PRESSIÓ ELECCIONS MADRID





A més, creu que l'escenari obert a Espanya després de la victòria del PP a la Comunitat de Madrid obre "encara més la urgència de tancar un acord independentista per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de la pandèmia, i per incorporar una defensa eficaç de drets i llibertats ".





Malgrat que no veuen al PSOE voluntat política de resoldre el conflicte català, ha apuntat que estan disposats a participar "en tot el que serveixi per avançar" en la solució del conflicte, en referència a la taula de diàleg que proposa ERC, i per això els ha cridat a actuar amb unitat i de forma coordinada perquè l'independentisme pugui aconseguir els seus objectius i encarar els propers anys.





Tot i que admet que són escèptics amb que la "debilitat" del PSOE els s'aproximi a acceptar una resolució dialogada del conflicte català, Sànchez defensa que només si l'independentisme va unit podran avançar de forma clara a la base de la demanda de l'amnistia i de l'exercici de el dret a l'autodeterminació.





"Excuses no tenim. Però també demanem que, com nosaltres hem acceptat l'estratègia de la taula de diàleg, s'accepti que des del primer dia que tinguem Govern, les forces independentistes treballem de manera determinada per construir la solució al fracàs possible d'una taula o d'un diàleg si el PSOE manté la seva actitud ", ha recalcat.





ESTRUCTURA GOVERN





Sobre l'estructura de el futur Govern, Sànchez ha explicat que han d'estudiar la nova proposta que els han traslladat els republicans com a resposta a la de Junts, però no creu que sigui "cap obstacle per impedir l'acord".





"Demà mateix estaríem disposats a acceptar una proposta d'estructura de Govern que passés per revertir l'acord 2018 actualitzant a 2020", ha assenyalat, i ha afegit que encara no han entrat a abordar qui ha de dirigir cada conselleria.





En relació a la unitat estratègica de l'independentisme, que considera clau, ha precisat que estan polint "serrells i matisos" sobre com s'han de coordinar, també a Madrid, però deixant clar que, amb 4 diputats al Congrés, no volen imposar a altres formacions el que han de fer.





"El que demanem, i és imprescindible tenir, és un treball de coordinació i buscar la unitat estratègica en tots els fronts, sobretot institucionals", ha reclamat Sànchez per fer front als poders de l'Estat, i per això ha defensat la necessitat de que hi hagi una direcció col·legiada de l'independentisme que, al seu parer, han d'acabar formant part del CxRep.





PAPER DEL CxREP





No obstant això, considera que el CxRep no és en si el problema, i sí com l'independentisme combina "des del primer dia el diàleg i la negociació amb el preparar-se per una confrontació democràtica en cas que l'Estat no accepti l'autodeterminació".





"Això no vol dir ni fer més petita a la Generalitat ni plantejar cap tutela a el futur president de la Generalitat. Nego que Junts, en cap moment de les converses, hagi plantat cap tutela a el president de la Generalitat, a la Generalitat ni als grups independentistes" per part de cap organisme ni de terceres persones, ha remarcat.





De fet, ha explicat que així l'hi va traslladar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Aragonès quan van parlar a mitjans d'abril, amb el que ha volgut ressaltar que la lleialtat de Puigdemont en cas que el candidat sigui president és "total i absoluta ".





"No hi ha motiu per deixar aparcat cap element estratègic, ni el CxRep ni què farem després si en dos anys no hi ha acord, ni la coordinació a Madrid. Hem de ser capaços de plantejar-ho tot", ha asseverat.





Després de reiterar que no especularà amb una repetició electoral, ha defensat la decisió de Junts de consultar a la seva militància l'acord que assoleixin amb ERC, al·legant que no comportarà "cap retard ni excusa", i no contempla un escenari en el qual es puguin oposar al que decideixi l'executiva de el partit.





Tampoc creu que l'acord aconseguint pels republicans anteriorment amb la CUP suposi una "trinxera" per Junts, però ha precisat que no poden compartir aspectes com que tot el servei de salut de Catalunya hagi de ser de titularitat pública, com a exemple.





DESCONFIANCES PERSONALS I POLÍTIQUES





El dirigent de Junts ha assegurat que les converses també han servit per aconseguir "una major confiança" entre els membres dels equips negociadors dels dos partits, després de les desconfiances personals i polítiques que s'arrossegaven d'aquests últims anys.





També ha acusat el candidat de PSC, Salvador Illa, i als comuns d'haver intentat "ridiculitzar les negociacions i menysprear" el vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC, Pere Aragonès.





"Aquestes organitzacions són les mateixes que van portar a el conjunt d'espanyols a repetir unes eleccions al novembre de 2019. Lliçons d'Illa i dels comuns, les mínimes", ha tancat.