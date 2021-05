La vacuna redueix dràsticament les infeccions simptomàtiques i assimptomàtiques, segons un estudi

La vacunació redueix dràsticament les infeccions simptomàtiques i asimptomàtiques per COVID-19, segons un estudi realitzat als empleats de l'St. Jude Children 's Research Hospital (Estats Units) que ha comparat als vacunats amb els seus companys no vacunats.





Aquest treball, publicat a la revista 'Journal of the American Medical Association', és un dels primers a mostrar una relació entre la vacunació amb COVID-19 i un menor nombre d'infeccions asimptomàtiques.





Una sanitària administra la vacuna del Covid-19 al poliesportiu de Palma @ep





"Encara que és necessari seguir investigant, al prevenir les infeccions, fins i tot en persones asimptomàtiques, hi ha una gran possibilitat que la vacunació disminueixi la transmissió de la SARS-CoV-2", explica el doctor Diego Hijano, de el Departament de Malalties Infeccioses del St. Jude.





En l'estudi van participar 5.217 empleats de St. Jude que eren elegibles segons les directrius de l'estat de Tennessee per a la vacunació entre el 17 de desembre de 2020 i el 20 de març de 2021. Més de el 58 per cent dels empleats van ser vacunats durant aquest període. La majoria dels treballadors van rebre dues dosis.





En general, la vacunació va reduir el risc d'infecció asimptomàtica i simptomàtica per SARS-CoV-2 en un 79 per cent en els empleats vacunats en comparació dels seus col·legues no vacunats. Una anàlisi de les infeccions asimptomàtiques per si soles va revelar que la vacunació va reduir el risc en un 72 per cent.





La protecció va ser encara més gran per als empleats que van completar dues dosis. Una setmana o més després de rebre la segona dosi, els empleats vacunats tenien un 96 per cent menys de probabilitats d'infectar amb la SARS-CoV-2 que els no vacunats. Quan els investigadors van examinar només les infeccions asimptomàtiques, la vacunació va reduir el risc en un 90 per cent.





Durant l'estudi, 236 dels 5.217 empleats inclosos en l'anàlisi van donar positiu en la prova de la SARS-CoV-2. Entre ells hi havia 185 empleats no vacunats i 51 dels 3.052 treballadors que havien rebut a l'almenys una dosi de la vacuna.





Gairebé la meitat dels casos positius, 108, no van manifestar símptomes en el moment de la prova. Entre els casos asimptomàtics havia 20 empleats que havien rebut una dosi de la vacuna i tres que van donar positiu als set dies de la segona dosi. "Els resultats són un recordatori dels molts casos ocults en la població, el que fa que la contenció de virus sigui un gran repte", expliquen els científics.





El grup d'estudi incloïa una mostra representativa de treballadors pel que fa a raça i gènere. Més de el 80 per cent dels empleats eren menors de 65 anys. El grup vacunat incloïa un major percentatge de personal sanitari, el 47 per cent, que els empleats no vacunats, el 25,7 per cent.