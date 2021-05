Es podran seguir restringint els drets fonamentals quan acabi l'estat d'alarma?

L'estat d'alarma que el Govern va decretar per segona vegada fa sis mesos decau aquest diumenge i, amb la seva finalització, s'obre nova fase de la lluita contra la pandèmia, que deixa la gestió de les mesures en mans de les comunitats autònomes i dels tribunals, i suposa l'inici d'un conflicte per la restricció de drets fonamentals.





Des que va esclatar la crisi del coronavirus al març de 2020, Espanya ha viscut sota la vigència d'aquest instrument excepcional gairebé deu mesos --la comunitat de Madrid una mica més--. Ara, la possible ingerència de les CCAA en els drets fonamentals, si mantenen mesures com els tancaments perimetrals o tocs de queda, serà el gran cavall de batalla, ja que hauran de ser ratificades pels Tribunals.





Tribunal Suprem @ep





El primer episodi no s'ha fet esperar: el Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPB) ha dictaminat aquest divendres que no poden mantenir a Euskadi els confinaments autonòmics o municipals, el toc de queda nocturn ni el límit d'agrupacions de quatre persones després de la finalitat de l'estat d'alarma el 9 de maig, al considerar que afecta drets fonamentals garantits en la Constitució.





Tot i les crítiques de l'oposició i de diversos executius autonòmics, el Govern ha decidit prescindir d'aquest instrument, que va decretar per segona vegada a l'octubre de 2020, amb la segona onada del coronavirus. Segons argumenten a la Moncloa, les CCAA tenen prou instruments jurídics per fer front a la pandèmia en aquesta fase, en què la vacunació va en augment i la incidència, en descens.





I ara, un cop decaigui el diumenge l'estat d'alarma, les decisions que adoptin les CCAA sobre restricció dels drets fonamentals ha de ratificar o no pels tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes.





NOU RECURSOS 'EXPRÉS' A EL TS, QÜESTIONAT PEL PROPI TS





Per evitar disparitat de criteris que ja es va produir l'estiu passat després de la fi del primer estat d'alarma, l'Executiu ha aprovat un decret creant un recurs de cassació 'express' perquè el Tribunal Suprem unifiqui doctrina. No obstant això, el mateix TS ha advertit que pot ser que "això no passi" i ha qüestionat aquesta norma, per insuficiència en el rang.





El primer reial decret d'estat d'alarma es va aprovar el 14 de març de 2020. A aquest li van seguir juny pròrrogues, una cada quinze dies: 27 de març, 10 d'abril, 24 d'abril, 8 de maig i 5 de juny. I cadascuna d'elles va tirar endavant al Parlament amb menor suport que l'anterior. Vox només va recolzar la primera pròrroga i el PP va votar en contra en les dues últimes. I la de el 5 de juny va tirar endavant gràcies a l'abstenció d'ERC.





El 21 de juny finalitzava l'última pròrroga però la controvèrsia entre les mesures que adoptaven les CCAA i els recursos que van començar a produir-se davant els tribunals obligar de nou a el Govern a aprovar un decret d'alarma que donés cobertura a les mesures autonòmiques. El 9 d'octubre ho va fer per la Comunitat de Madrid i el 25 d'aquest mateix mes, per a totes les comunitats autònomes. Es va prorrogar el 3 de novembre per 6 mesos i aquesta última pròrroga és la que conclou el diumenge 9 de maig.





L'estat d'alarma ha donat cobertura durant aquests gairebé 10 mesos --9 mesos i 21 dies per a tot Espanya i 10 mesos i 6 dies per a la Comunitat de Madrid-- a totes les mesures que s'han adoptat les autonomies i que afectaven els drets fonamentals, com el toc de queda, els confinaments o els tancaments perimetrals de les regions. Aquesta va ser precisament la justificació de Govern per tornar a recórrer a ell a la tardor.





ESTIU DE 2020: DECISIONS CONTRADICTÒRIES DELS TSJ





Però la decisió de Pere Sánchez de no prorrogar aquesta mesura excepcional ha propiciat la polèmica, ja que moltes regions es van trobar durant l'estiu passat amb resolucions dels Tribunals Superiors de Justícia anul·lant les mesures que havien adoptat. Aquest és el cas del País Basc, el govern és un dels que més han pressionat perquè es prorrogués l'estat d'alarma.





No obstant això, l'Executiu ha decidit mantenir la seva decisió i per evitar que es produeixin discrepàncies entre les decisions dels tribunals superiors de justícia de les diferents comunitats autònomes, ha optat per crear un recurs de cassació "express" davant del Tribunal Suprem per tal que aquest unifiqui la doctrina. La Sala Tercera del l'alt tribunal tindrà 5 dies de termini per a resoldre, de manera que les mesures que puguin afectar els drets fonamentals siguin les mateixes en totes les regions.





Però abans fins i tot que comencin a arribar a el Tribunal Suprem els recursos per les decisions dels TSJ, aquest ha emès ja una nota d'urgència en la qual apunta a una "possible insuficiència" o "inadequació" en el rang de la norma emprada per regular qüestions que afecten els drets fonamentals.





A més, el Suprem llisca una crítica a l'Executiu per tractar de fer copartícips executius als tribunals de justícia en l'adopció de mesures administratives. El TS també adverteix que la pretesa unificació de doctrina de Govern pot ser que no passi, perquè, entre altres coses, avisa que pot ser que els recursos es inadmetin per entendre que no té interès cassacional, per exemple, per ser una qüestió casuística.





L'advertència de l'alt tribunal va arribar just després que el Tribunal Superior de Justícia de Balears avalés aquest dijous el pla que ha realitzat el govern regional i que operarà a partir del 9 de maig i que sí que afecta els drets fonamentals.





En concret, el Govern balear ha decidit limitar els desplaçaments de circulació per vies públiques entre les 23:00 hores i les 06:00 hores i a més, establir controls per a l'entrada a la comunitat autònoma amb proves que han de sufragar les passatgers si no es desplacen per motius justificats; mesures aquestes que són de facte un toc de queda i un tancament perimetral.





No obstant això, un dia després, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPB) ha dictaminat aquest divendres que no poden mantenir a Euskadi els confinaments autonòmic o municipals, el toc de queda nocturn ni el límit d'agrupacions de quatre persones, després de l' cap de l'estat d'alarma al considerar que afecta drets fonamentals garantits en la Constitució.





A la Comunitat Valenciana el Tribunal Superior de Justícia sí que ha autoritzat aquest divendres les limitacions a la mobilitat nocturna, a les reunions socials i / o familiars i a l'aforament en els llocs de culte acordades per la Generalitat Valenciana aquest dijous davant la fi de l'Estat de alarma.





La majoria d'elles han optat per posar fi a el toc de queda i a el tancament perimetral a l'acabar l'estat d'alarma, excepte Canàries, Navarra, País Basc, Comunitat Valenciana i Balears, que pretenen mantenir la limitació nocturna a la mobilitat.





En aquest context, la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, va dictar aquest dijous una Instrucció dirigida a agilitzar la resposta processal de la Fiscalia en relació amb l'aixecament de l'estat d'alarma a partir de diumenge que ve, 9 de maig.





La Instrucció de la Fiscalia General, que té data d'aquest dimecres, estableix pautes perquè els fiscals puguin unificar la resposta processal immediata davant el nou escenari de recursos que preveu el text normatiu, "establint vies de comunicació directes amb el fiscal de sala de Contenciós-administratiu a través de la xarxa de delegats desplegada per tot el territori ", ha informat el Ministeri Públic en una nota.