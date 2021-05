L'OMS autoritza l'ús d'emergència de la vacuna xinesa contra el coronavirus

OMS - EP





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha autoritzat la incloure la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la farmacèutica xinesa Sinopharm en la seva llista d'ús d'emergència, convertint-se així en la sisena en rebre aquesta validació.





Així ho ha anunciat aquest divendres el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una roda de premsa, on ha assegurat que aquesta vacuna és "segura i eficaç" i que, per això, l'organisme l'ha inclòs en la seva llista de emergència.





Aquesta llista serveix per avaluar la qualitat, seguretat i eficàcia de les vacunes Covid-19 i, al seu torn, permet als països accelerar la seva pròpia aprovació reguladora per importar i administrar les vacunes, les quals han d'estar incloses en aquest llistat per a poder ser administrades a través del mecanisme COVAX.