Regne Unit manté les recomanacions contra el desplaçament turístic a Espanya

El Govern britànic ha decidit mantenir la recomanació en vigor en contra dels desplaçaments turístics a Espanya i qualsevol viatger que torni des d'aquest país haurà de guardar quarantena en un allotjament a la seva discreció, segons ha fet saber durant la presentació del "protocol de semàfor" per combatre la propagació de casos importats de COVID-19 en territori britànic.





Aeroport de Heathrow, a Londres - MAIG JAMES / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Arxiu







Espanya es troba en l'anomenada "llista ambre" cosa que implica que, en principi, qui torni al Regne Unit des del país s'ha de sotmetre a una prova de coronavirus abans de tornar, i a la tornada passar deu dies de quarantena, però no estarà obligat a fer-la en hotels, sinó que podrà fer-la al seu domicili.





Així mateix, se'ls donarà als viatgers l'opció de realitzar, el segon o el vuitè dia de la quarantena, un test que permetria abandonar l'aïllament de forma anticipada.





No obstant això, el Govern britànic ha demanat als turistes que "no viatgin als països o territoris de la 'llista ambre' per motius d'oci", segons un comunicat recollit a la pàgina web de el Govern britànic.





Al costat d'Espanya formen part d'aquesta llista Itàlia, Grècia, França o els Estats Units, segons havia confirmat aquest mateix divendres en roda de premsa el ministre de Transports britànic, Grant Shapps, recollida per la cadena BBC.





El ministre, però, ha volgut precisar que la llista serà revisada cada tres setmanes i espera que, segons avanci l'estiu, s'eliminin condicions per a les destinacions turístiques més "tradicionals" de la llista.





Portugal, Gibraltar o Israel formaran part a partir de el 17 de maig dels 12 territoris que conformaran la llista "verd", de manera que els viatgers que s'han de sotmetre a un test previ a el viatge i un altre posterior -en el primer o el segon dia - però no han de guardar quarantena ni són obligatòries més proves per acreditar que la persona no és portadora de la SARS-CoV-2.





Singapur, Austràlia, Nova Zelanda, Brunei, Islàndia o les Malvines també formen part d'aquesta llista de restriccions a l'mínim.





No obstant això, Regne Unit ha introduït a Turquia dins de l'anomenada "llista vermella", que engloba els territoris en els quals els viatgers britànics hauran de guardar la quarantena de deu dies, obligatòriament en un hotel, i sotmetre a un total de tres proves , una prèvia a el viatge i dues en el segon i el vuitè dia després d'arribar al Regne Unit. A més de Turquia, altres països inclosos en aquesta llista són Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Uruguai, Sud-àfrica o Veneçuela.





Atès que Istanbul és la seu de la final de la Lliga de Campions de Futbol, que enfrontarà a dos equips anglesos, el Chelsea i el Manchester City, Shapps ha ofert en nom de el Govern la possibilitat d'albergar el partit en territori britànic.