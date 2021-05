Forcadell atribueix a interessos estratègics la falta d'acord entre ERC i Junts

@EP





L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha atribuït a interessos estratègics la falta d'acord entre ERC i Junts per a la formació del nou Govern, i ha alertat que "moltíssima gent ja s'està desentenent" de la negociació i la política catalana.





En una entrevista d'Europa Press, ha afirmat que està seguint les negociacions des de la presó i ho està "vivint molt malament" perquè considera que ja es podria haver tancat un acord fa temps.





"Es viu molt malament i la prova és que hi ha moltíssima gent que ja s'està desentenent. A mi m'arriben moltes cartes de molta gent que diu: 'Ja ho faran, ja no parlem de política i ja s'ho faran perquè estem desesperats", ha lamentat.





Preguntada per qui creu que té la responsabilitat de la manca d'acord, Forcadell ha contestat que cada partit està duent a terme les seves estratègies i considera que ERC vol tancar l'acord ràpid per tenir Govern el més aviat possible, que ella veu necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania per la pandèmia, i que "a Junts li interessa més retardar" l'acord.





Forcadell està convençuda que hi haurà pacte i que no es repetiran eleccions, i espera que el retard de les negociacions al menys serveixi per tancar un bon acord que eviti les discrepàncies entre els socis de govern dels últims anys: "Si aquest retard serveix perquè sigui un pacte bo, un pacte fort i perquè es corregeixin els errors de l'anterior legislatura, benvingut sigui".





Davant els ultimàtums que ha posat ERC, Forcadell entén que es posin dates perquè creu que pot ser útil per accelerar les negociacions, però ha defensat que hi ha temps per buscar un acord: "Fins al 26 de maig es pot esgotar" la negociació, i ha recordat que quan ella presidia el Parlament Carles Puigdemont va ser investit dues hores abans de finalitzar el termini límit.





GOVERN EN SOLITARI ABANS D'ELECCIONS



Així, ha advertit que repetir eleccions "seria molt greu, seria malgastar aquest 52% que s'ha aconseguit" a favor de l'independentisme.





L'expresidenta de Parlament ha sostingut que el que li agradaria és un govern ampli amb ERC, Junts, CUP i comuns, tot i que reconeix que ara mateix no és viable, de manera que aposta per un Govern de coalició entre republicans i Junts.





No obstant això, ha advertit que prefereix un Govern en solitari d'ERC abans de repetir eleccions: "Seria pitjor que hi hagi eleccions, prefereixo un govern en solitari amb acords puntuals que es repeteixin eleccions".





PAPER DEL CXREP



Sobre un dels esculls de la negociació, que és la direcció estratègica del procés independentista i el paper del Consell per la República (CxRep), Forcadell ha apostat perquè les decisions de l'estratègia independentista les prenguin al Parlament i el Govern, i no l'entitat presidida per Puigdemont.





Ha argumentat que Parlament i Govern són qui té la sobirania i on hi ha els representants sortits de les urnes i, per tant, qui ha de prendre les decisions sobre el procés d'independència, i que el CxRep ha de tenir un paper important, però "al procés d'internacionalització del conflicte de Catalunya".





CREU QUE LA ANC JA NO BUSCA LA UNITAT



Forcadell, que va ser presidenta de l'ANC entre 2012 i 2015, ha apuntat que l'entitat ha canviat respecte a quan ella la liderava, ja que quan es va fundar i quan ella la presidia l'objectiu era "unificar l'independentisme" i considera que ara ja no ho és.





"Ara l'objectiu no és aquest perquè els temps han canviat, els socis han canviat, el Secretariat ha canviat i el lideratge ha canviat. Ara no és aquest l'objectiu, és un altre. Si l'objectiu no és unir, llavors influeixes d'una altra manera, no és el mateix ", encara que ha dit que el respecta perquè és el que han decidit els socis actuals de l'ANC.





En aquest sentit, ha admès que "és possible" que l'entitat estigui més alineada a una de les parts de l'independentisme, però ha afegit que l'ANC segueix sent important per al moviment independentista i que ara Òmnium té "un paper molt rellevant que fa anys no tenia ".