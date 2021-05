Barça i Atlètic lluiten per la Lliga pendents del Reial Madrid

@EP





El FC Barcelona rep al Camp Nou a les 16:15h a l'Atlètic de Madrid en el que pot ser un dels partits més importants de la temporada: els blaugranes intentaran vèncer a l'actual líder per posar remei, d'alguna manera, a la patacada davant el Granada. Però hauran de fer-ho amb l'ull posat en el partit d'aquest diumenge entre Reial Madrid i Sevilla, ja que depenen d'aquest enfrontament per col·locar-se primers a la classificació.





Així, aquesta trobada serà especial perquè es viurà gairebé com una final en què tots dos necessiten la victòria. Però a més també ho serà perquè suposarà el retorn de Luis Suárez al Camp Nou, malgrat que aquest hagi d'estar amb les grades buides. Un moment important per a l'uruguaià després de no haver pogut jugar al partit de la primera volta.





EL BARÇA, SENSE KOEMAN





El FC Barcelona sap que no pot fallar: han de portar-se els tres punts. Amb ells es col·locaria com a líder provisional, ja que necessitaria un empat entre Reial Madrid i Sevilla per mantenir la plaça.





Així, hauran de guanyar el partit però ho hauran de fer-ho sense l'ajuda del seu entrenador: Koeman va veure una targeta vermella en l'últim partit i haurà de passar els 90 minuts assegut a les grades i no a la banqueta. Llevat que hi hagi comunicat del TAD anunciant que li retiren la sanció, cosa que sembla improbable.





Per aconseguir la victòria, això sí, els culers compten amb un al·licient. Els blaugranes no han perdut mai contra l'Atlètic de Simeone a casa, de manera que buscaran mantenir l'estadística. A més comptaran amb el seu onze de gala per aconseguir-ho, i també amb Braithwaite, recuperat ja de la seva lesió de turmell.





L'ATLÈTIC BUSCARÀ ACABAR AMB LA MALA RATXA





Per contra, l'Atlètic de Madrid buscarà trencar la mala ratxa del Cholo en el camp de Barça. Perquè amb aquesta victòria, a més, estarien un pas més a prop d'aixecar l'anhelat trofeu de lliga. Gràcies als tres punts que es poden dur davant els blaugranes dependrien únicament d'ells mateixos per guanyar la competició, sense importar en aquest cas el resultat de Reial Madrid i Sevilla.





Així, per a la trobada d'aquest dissabte l'entrenador matalasser comptarà amb gairebé tots els seus homes. També amb Luis Suárez, que va tornar a la titularitat el cap de setmana després de recuperar-se de la seva lesió.





Els que són dubte per al partit són Renan Lodi i José Giménez, però encara hi ha possibilitats que rebin l'alta i puguin estar o bé a la banqueta o bé sobre el terreny de joc per ajudar el seu equip.