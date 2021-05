ERC es farta de Junts i planteja un govern en solitari

@EP







El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha proposat aquest dissabte un Govern en minoria sense Junts "amb el compromís de seguir treballant per restablir consensos i acords" amb els partits independentistes del Parlament.





En roda de premsa telemàtica després de la reunió executiva nacional del partit, Aragonès ha explicat que aquesta decisió permetrà seguir negociant evitant la pressió d'una eventual repetició electoral i ha advocat per "incorporar, si així ho volen, les formacions que facilitin la investidura" .





Aragonès, que ha defensat celebrar un ple d'investidura el més aviat possible, ha assegurat que iniciarà una ronda de contactes amb els comuns i amb la CUP per cercar suports i ha reiterat que no buscarà els vots del PSC.





ERC ho decideix perquè veu falta de "predisposició per superar qüestions que des del primer dia encallen la configuració del nou Govern" per part de Junts, que assegura es manté inamovible en qüestions bàsiques de l'acord, com l'estratègia independentista i les funcions del Consell de la República (CxRep).







Així, ha retret als de Carles Puigdemont "un optimisme que no encaixava amb l'evolució de les negociacions d'aquests últims dies" --després que aquest divendres el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, augurés un acord els propers dies--.





"Davant la falta d'enteniment i els desacords de fons que continuen persistint durant aquestes últimes setmanes, la millor opció per al país i per desencallar la situació és acceptar l'oferta que Junts va fer en l'inici de les negociacions i que ahir mateix va reiterar el seu secretari general en roda de premsa", ha afegit en allusió a que Junts també contempli quedar-se fora d'un Govern d'ERC.





NO ACCEPTA "TUTELES"



Un dels punts en què ambdós partits no han arribat a un consens és el paper del CxRep, que per a Junts hauria de coordinar l'estratègia independentista, mentre que ERC considera que això suposaria una tutela per sobre del Govern i demana que es piloti des d'un "espai neutral".





Així, Aragonès ha insistit que la Generalitat no pot acceptar tuteles o quedar supeditada directament o indirecta a cap altra entitat o organisme "en la principal qüestió de l'agenda política de Catalunya dels últims 10 anys".









No obstant això, està disposat a "seguir parlant de consens estratègic" i de com es poden coordinar en aspectes compartits al Congrés o en el Senat, i ha assegurat la seva voluntat de seguir negociant al llarg de la legislatura.