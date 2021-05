Mor una dona per un brot de Covid en una residència de Girona

@EP





Un brot de coronavirus a la residència Pla de Martís de Girona suma ja 21 contagiats i una mort. Entre els afectats es troben 5 treballadors que no s'havien vacunat i 16 ancians que sí que havien rebut les dosis de les seves vacunes.





Segons ha avançat Diari de Girona els usuaris contagiats són gairebé tots lleus o asimptomàtics, però s'ha hagut de lamentar la mort d'una dona d'edat avançada que patia patologies prèvies.





Amb això, es deixa veure un cop més que les vacunes protegeixen gairebé sempre de la malaltia greu, però no de la infecció, per la qual cosa s'han de seguir mantenint les mesures de seguretat establertes fins ara.





L'equip d'Atenció Bàsica de Salut de Banyoles està investigant el brot, així com la simptomatologia que presenten els residents. A més, informen que és l'únic brot de Girona catalogat com "vermell", per seguir actiu. A la província hi ha altres dos més catalogats de "taronges" perquè ja estan controlats.