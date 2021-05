Calvo assegura que el millor per a Catalunya és que es formi ràpid el Govern

@EP





La vicepresidenta primera de Govern i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dissabte que el millor és que a Catalunya es formi Govern com més aviat millor, al ser preguntada per l'anunci del vicepresident de la Generalitat i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, d'iniciar un Govern en minoria però amb "les portes obertes" a Junts.





"ERC és un partit progressista amb el que nosaltres arribem acords habituals perquè som un govern reformista", ha subratllat.





En aquest sentit ha mostrat la seva esperança que no torni a haver eleccions a Catalunya, que les institucions funcionin i que hi hagi un Govern aviat.





"Nosaltres el que volem és que Catalunya recuperi un espai de futur, que la seva economia no segueixi caient per raons que no tenen res a veure amb la potència que sempre ha tingut i ha de seguir tenint. Com més aviat hi hagi Govern, millor", ha afirmat abans d'intervenir en un acte organitzat per Casa d'Amèrica sobre l'exili espanyol.





Així mateix, ha posat èmfasi que des de l'Executiu han aconseguit en els últims tres anys que "totes les situacions tan terribles que va travessar Catalunya no es tornin a produir" i que sempre han dit que "tenien que aquestes en condicions de lleialtat" amb el govern autonòmic des del diàleg.