Brussel·les confirma el contracte amb BioNTech-Pfizer per comprar fins 1.800 milions de dosis

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmat aquest dissabte el nou contracte de compra amb BioNTech i Pfizer per comptar amb 900 milions de vacunes contra el coronavirus per a tota la UE en el període 2021-2023, amb una opció de compra per una altra quantitat equivalent, cosa que podria elevar el contingent total fins a les 1.800 milions de dosis.





La mateixa Von der Leyen va avançar ja a l'abril les converses amb el laboratori per concretar aquest acord de compra que aquesta setmana només estava pendent del vistiplau formal del Col·legi de Comissaris.





L'objectiu no és només elevar la quantitat de dosis disponibles per atendre la població, sinó també preparar-se per a possibles noves variants, comptar amb recursos per a la vacunació de menors i reforçar immunitzacions.





La política alemanya ha aprofitat que aquest dissabte els caps d'Estat i de Govern de la UE es reuneixen en Porto (Portugal) per parlar entre altres assumptes de la gestió de la pandèmia i de la necessitat d'augmentar la producció i distribució de sèrums contra el virus a tot el món per fer públic que l'Executiu comunitari ha donat llum verda l'acord de compra.





"Uns altres contractes i altres tecnologies de vacunes vindran després", ha escrit Von der Leyen en un breu missatge en Twitter en el qual també s'ha declarat "feliç" per l'acord amb Pfizer i BioNTech.