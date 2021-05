Barça i Atlètic no fan els deures i deixen la lliga en mans del Madrid

@EP





El FC Barcelona no ha pogut superar a l'Atlètic de Madrid en una trobada que s'ha celebrat al Camp Nou i que ha acabat sense gols i amb la lliga en mans del Reial Madrid.





Durant la primera meitat el Barça ha estat pràcticament anul·lat i el seu protagonista ha hagut de ser Ter Stegen: ha estat el porter blaugrana qui ha hagut de fer diverses aparicions per mantenir la seva porteria a zero. A la primera part els culers no han tingut la pilota i molt menys el control del partit.





Ha estat l'Atlètic el que ha controlat els primers quaranta-cinc minuts, pressionant i replegant-se en els moments deguts, fins i tot encara que només començar Lemar s'ha hagut de retirar lesionat. Han sortit al camp amb un onze ofensiu que els ha servit per generar jugades en atac i fer tremolar els pals de la porteria culer.





El descans ha arribat amb nou rematades a porta dels matalassers i tres dels blaugrana, una dada que ha deixat més constància de la superioritat dels de Simeone. I és que el Barça, que s'ha quedat sense Busquets a la mitja hora de començar l'enfrontament, no s'acabava de trobar. Com tampoc ho ha fet en la segona part, en què ha desaprofitat un parell d'oportunitats de marcar un gol que valia tres punts.





No han estat encertats els homes de Koeman, que ha vist el partit des de la llotja. Messi ho ha intentant deixant enrere a diversos rivals, però Oblak ha detingut el xut de l'argentí. I Lenglet ha entorpit una nova jugaza de Leo Messi, ja que la pilota anava directe a Araujo però el francès no va permetre que l'uruguaià pogués rematar la pilota.





El capità del Barça no ha perdut l'esperança, però ha acabat de genolls sobre la gespa del Camp Nou al veure que Dembélé deixava escapar la que potser ha estat l'ocasió més clara del partit: la pilota ha sortit fregant el travesser de la porteria d'Oblak.





Tampoc van poder marcar els homes del Cholo, que han perdut una mica de força a la segona meitat. Així, la trobada no ha resultat massa atractiva, tot i enfrontar al primer i a el tercer classificat. I ha acabat amb un empat a zero que deixa al Reial Madrid amb la possibilitat de convertir-se en el nou líder si venç el Sevilla aquest diumenge.





FITXA TÈCNICA





FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Araujo, min.46), Piqué, Lenglet; Dest (Dembélé, min.75), Pedri (Sergi Roberto, min.75), Busquets (Moriba, min.31), De Jong, Jordi Alba; Griezmann i Messi.



ATLÈTIC DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Mario Bell; Llorente, Koke, Lemar (Saül, min.13, Joao Felix, min.67), Carrasco; Correa (Kondogbia, min.73) i Luis Suárez.



ÀRBITRE: Mateu Lahoz (C. Valencià). Va amonestar Moriba (min.58), Piqué (min.82), pel FC Barcelona, i a Saül (min.35), Felipe (min.46) i Koke (min.65), per l'Atlètic.