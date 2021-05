Mila Ximénez agafa forces per seguir la seva lluita contra el càncer en un dinar amb amics

GTRES.







Mila Ximénez està rebent un tractament experimental per tractar de vèncer al càncer de pulmó que pateix. En les últimes setmanes només havia sortit de casa per anar a les seves visites a l'hospital, però aquest dijous la col·laboradora de Sálvame va decidir quedar per dinar amb els seus amics per intentar agafar forces i recuperar una mica l'ànim.





La periodista va sortir a dinar amb dos amics, entre ells Belén Rodríguez, i se la va poder veure bastant feble i afectada pel tractament. Ni tan sols podia caminar bé, doncs necessitava l'ajuda de Belén Rodríguez per poder fer-ho.





El tractament a què està sent sotmesa Mila, a més d'experimental, és llarg i dolorós. Ella mateixa va comunicar que va haver d'estar un mes al llit amb moltes molèsties. Però el més important és que la col·laboradora es recuperi i, pel que han comentat fonts properes a ABC, el tractament està "sent favorable".





Segurament el veure als seus amics també li vingui bé, al menys per sentir certa normalitat i animar-se.