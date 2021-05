L'Espanyol ja és equip de primera

@EP





L'Espanyol ha empatat a zero amb el Saragossa i ha sumat el punt que necessitava per tornar a Primera Divisió. Fa 28 anys de l'últim ascens dels pericos i aquest dissabte han tornat a repetir la gesta després d'uns mesos en segona categoria.





Així, el conjunt blanc i blau s'anirà a dormir feliç, sabent que tornarà a la màxima categoria de futbol espanyol la temporada que ve. Però no contents del tot amb això ara tenen un nou objectiu: fer-ho com a campions de Segona Divisió.





No va per mal camí, de fet són els primers classificts. En el que va de torneig els homes de Vicente Moreno sumen 23 victòries, 9 empats i 6 derrotes. A més, acumulen 66 gols a favor i només 23 en contra, sent així el conjunt més golejador i el menys golejat.





Especialment forts a casa, els blanc i blaus han fet una gran temporada. I aquest dissabte han aconseguit el seu premi: la volta a Primera Divisió.