Infectar-se amb Covid augmenta la probabilitat de patir diabetis

Un grup de científics ha descobert que el coronavirus no solament és més mortal en persones que pateixen diabetis, sinó que també provoca aquesta malaltia en persones que abans estaven sanes, segons han publicat a Nature.





Al-Aly, director del centre d'epidemiologia clínica del Veterans Affairs St. Louis Health Care System de Missouri, assegura que és una cosa sorprenent. "Era difícil creure que el Covid pogués fer això. Vaig trigar en convèncer-me", va dir.





Tot i que encara no saben per quina raó passa això, alguns metges creuen que podria ser degut a la capacitat que té la SARS-CoV-2 per danyar el pàncrees, que és l'òrgan que s'encarrega de produir insulina.





Al principi es pensava que el Covid era una malaltia pulmonar, però cada vegada més estudis i dades demostren que és un virus capaç d'afectar molts òrgans del cos humà. L'últim a descobrir-se, el pàncrees.





Així ho conclouen Al-Aly i els seus companys, que van ser els qui es van adonar que els pacients que superaven el coronavirus tenien un 39% més de possibilitats de ser diagnosticats amb diabetis en els sis mesos posteriors a la infecció amb el virus que una persona que no s'hagi contagiat. Això suposa 6,5 casos més per cada 1.000 habitants dels esperats entre persones que no acaben a l'hospital pel Covid. Però són 37 casos més per als pacients hospitalitzats.





Amb aquestes dades alguns experts es mostren preocupats. "Correm el risc que es produeixi un xoc de dos pandèmies", declara Francesco Rubino, catedràtic de cirurgia metabòlica i bariàtrica del King's College de Londres. Rubino ha creat un registre per notificar els casos de diabetis produïts després de superar el coronavirus.