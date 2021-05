El SEPE explica quan un jubilat pot cobrar l'atur

@EP





El SEPE explica en la seva pàgina web que "el dret a la prestació per desocupació s'extingeix quan es passa a ser pensionista de jubilació". A Espanya això suposa una edat de 65 anys (si s'han cotitzat més de 37 i mesos) o 66 anys (si s'han cotitzat menys de 37 anys i 3 mesos). .No obstant això, ha aclarit que hi ha dues excepcions que permeten que els jubilats cobrin l'atur.





La primera d'elles es pot donar si una persona, al complir l'edat de jubilació, no compleix els requisits per cobrar aquesta prestació (és a dir, tenir al menys 15 anys cotitzats). En aquest cas la persona afectada hauria de presentar "un certificat expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social" i podria continuar cobrant l'atur.





D'altra banda, aquest també podria cobrar-se a la mateixa vegada que una jubilació parcial o si es té una pensió de jubilació amb un sistema que no sigui el d'Espanya.





Si per contra el jubilat no està dins de cap d'aquestes dues excepcions, podrà recórrer a la pensió de jubilació per seguir portant diners al seu compte bancari.