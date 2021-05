Així queden les restriccions en les comunitats autònomes a partir del 9 de maig

@EP





L'estat d'alarma ha arribat a la seva fi a les 00:00h d'aquest diumenge. Malgrat que els governs autonòmics han demanat al govern central que hi hagi un pla d'actuació consensuat per tots, finalment no serà així. Ara depèn de les comunitats autònomes prendre les decisions a l'hora de limitar els moviments de les persones.





D'aquesta manera, segons la comunitat autònoma de la qual parlem hi haurà unes restriccions o unes altres, que quedaran de la següent manera:









Mobilitat: Totes les comunitats autònomes queden obertes, sense tancaments perimetrals ni autonòmics ni comarcals excepte les que anomenem a continuació. Les illes permetran els viatges justificats i s'haurà de presentar una PCR negativa per accedir-hi. Galícia tancarà els municipis amb risc extrem; Andalusia tancarà els municipis amb una incidència superior a 1.000 contagis per cada 100.000 habitants i Aragó mantindrà el tancament de tres municipis i quatre comarques ja confinades.









Hostaleria: En la majoria de comunitats el tancament de l'hostaleria està establert a les 00: 00h, tot i que poden limitar el nombre de comensals per taula etc. A més hi ha algunes excepcions pel que fa als horaris. Balears i Navarra permetran que obrin solament en exterior; els primers de dilluns a dijous fins a les 22:30h i els segons fins a les 22h. Catalunya i Aragó permeten l'obertura fins a les 23:00h i Galícia també per als bars; els restaurants podran obrir fins a la 1: 00h. Al País Basc l'hostaleria obrirà fins a les 22:00h, a Cantàbria fins a les 22:30h i a Astúries fins a la 1:00h.





Reunions: Quant a les reunions socials, Galícia les prohibeix de 1:00 a 6:00h. Catalunya, Melilla, Aragó, Balears, les illes de les Canàries en nivell 2 (a Palma, la Gomera i Fuerteventura) i la Rioja permetran reunions de fins a sis persones. Castella la Manxa, les illes Canàries en nivell 1(Gran Canària, Lanzarote, El Hierro i Tenerife ) i Comunitat Valenciana permeten reunions de fins a 10 persones. Extremadura les permet de fins a 15 i la resta de comunitats no tenen restriccions.