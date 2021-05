Un matrimoni holandès marxa a viure a la primera casa impresa totalment en 3D

BART VAN OVERBEEKE







Un matrimoni d'holandesos de al voltant de 70 anys s'ha convertit en la primera parella a habitar una casa impresa totalment en 3D. Encara que hi ha diverses cases per tot el món aquesta és la primera de la qual el material de l'estructura de l'habitatge ha estat també imprès.





Es tracta en realitat d'un bungalou de 95 metres quadrats i fabricat amb formigó, tot i que li han donat aspecte rocós perquè no desentoni en el lloc en el que l'han col·locat: una zona d'Eindhoven, als Països Baixos, envoltada d'arbres.





La parella, formada per Elize Lutz i Harrie Dekkers, haurà de pagar un lloguer de 850 euros mensuals. Tots dos es mostren feliços de poder viure en la primera d'una sèrie de 5 construccions que tindran lloc a la zona. Asseguren que el bungalou aporta una sensació de calidesa que no podrien haver-se esperat d'un habitatge imprès amb tecnologia 3D.





Va ser Saint Gobain Weber Beamix qui va imprimir la casa, encara que va ser desenvolupada prèviament per una universitat. Van necessitar un total de 120 hores per crear els murs i el sostre del bungalou i ara els esperen moltes més per poder construir el petit barri que tenen en ment.





"El que distingeix a aquesta casa d'Eindhoven d'altres iniciatives similars és que el material imprès en 3D és també l'estructural, i ha rebut permís oficial per a això. Obtenir formigó deixa una gran empremta climàtica per l'emissió de CO2 i hem de ser més sostenibles", comenta Theo Salet, que és catedràtic de Disseny Estructural d'Estructures de Formigó a la universitat Tècnica d'Eindhoven, que ha participat en aquest projecte.