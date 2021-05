Les restes del coet xinès descontrolat cauen a l'oceà Índic

XINA DAILY - VIA REUTERS





Tothom ha estat expectant els últims dies per saber on queia finalment el coet xinès que orbitava descontrolat per l'espai. Finalment ha caigut en algun punt de l'oceà Índic, que era el més probable perquè el 70% de territori en el que podia caure era aigua.





Xina va llançar el coet Long March 5B a l'espai perquè portés la càpsula Tianhe el dia 29 d'abril. Però malauradament es va perdre el control de l'aparell i es va avisar que viatjava a uns 28 mil quilòmetres per hora per l'espai i que impactaria en alguna lloc de la Terra durant el cap de setmana.





Ha estat la matinada d'aquest diumenge quan el coet ha travessat l'atmosfera. Tal com s'esperava, els 30x5 metres de projectil s'haurien descompost a l'arribar a la Terra gairebé íntegrament. Els trossos restants, els que no s'han pogut cremar pel tipus de material o pel seu pes, han caigut prop de les Maldives i la Península Aràbiga. Més en concret sobre l'Oceà Índic, tal com van informar des del Comando Espacial dels Estats Units.