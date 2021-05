Pere Ferrer (Mossos) creu que no es repetiran les aglomeracions de la matinada d'aquest diumenge

@EP





El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha afirmat aquest diumenge que confia que no "es tornin a repetir" les aglomeracions de persones als carrers de Barcelona com les d'aquest diumenge a la matinada, la primera sense toc de queda després de la fi de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del Covid-19.





En declaracions a Catalunya Informació recollides per Europa Press, ha dit que les trobades massives es "van concentrar" principalment a la capital catalana a excepció d'una concentració a Lleida, Girona i Cambrils (Tarragona) i que l'objectiu de la policia catalana no era sancionar, sinó fer un dispositiu preventiu per garantir la seguretat sanitària i evitar contagis.





En declaracions a TV3, ha reiterat que considera que aquesta primera matinada sense toc de queda ha estat "el punt àlgid" de trobades multitudinaris de nit en espais públics de Catalunya i que confia a poder revertir la situació.