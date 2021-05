Vídeo: Madrid celebra la fi del toc de queda amb aglomeracions irresponsables i incíviques

La matinada d'aquest diumenge ha arribat la fi de l'estat d'alarma i també la fi del toc de queda a moltes ciutats espanyoles. Per celebrar-ho, molts joves han omplert els carrers provocant aglomeracions de persones sense distàncies ni mascaretes. No solament ha passat a Barcelona, sinó que a Madrid la policia també ha hagut de treballar per desallotjar zones en què se celebraven botellons sense mesures de seguretat.





Malasaña o Sol han estat algunes de les zones en què s'han ajuntat centenars de joves. Alguns, fins i tot, amb càntics com ara "alcohol, alcohol, alcohol, hem vingut a emborratxar-nos i el resultat ens és igual". Actes d'enorme inrresponsabilidad i incivisme que comprometen la seguretat de tots els ciutadans.





Fins i tot un sanitari, l'usuari a Twitter del qual és @ saavooiinii , ha lamentat a la xarxa social que des de la planta UCI en la qual ell treballa estava veient un festa amb moltíssimes persones.









Aquestes festes, en què no es guarden les distàncies de seguretat i la majoria de persones no porten posada la mascareta, ajudaran a un augment dels contagis per Covid. Els joves que s'infectin podran infectar al seu torn a la resta de persones amb les que conviuen i iniciar una cadena de transmissió. Però no només això: recordem que la majoria de participants en aquestes reunions socials no estan vacunats i alguns poden passar greu la malaltia. S'ha acabat l'estat d'alarma, però el Covid segueix amb nosaltres.