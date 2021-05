Ramentol: "La majoria de la població entén que la lluita contra la pandèmia no ha acabat"

@EP





El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha assegurat que a Catalunya "la majoria de la població entén que la lluita contra la pandèmia encara no s'ha acabat" malgrat les concentracions de persones en ciutats com Barcelona la matinada d'aquest diumenge després de la fi de l'estat d'alarma.





"Molta gent ha format part d'aquestes concentracions, però molta més gent, la gran majoria de país, no, això també és important", ha remarcat en declaracions a TV3 recollides per Europa Press aquest diumenge.





Preguntat per si una eventual obertura de l'oci nocturn evitaria concentracions massives en espais públics sense mesures de seguretat, ha explicat que des de Salut fa mesos que treballen en un pla sectorial de reobertura i en un estudi clínic per avaluar la seva efectivitat, i ha augurat que el sector podrà reprendre l'activitat de cara a l'començament d'aquest estiu.





Ramentol ha atribuït el tancament del sector a el Govern central: "Hi ha una prohibició a nivell estatal que impedeix, a dia d'avui, la seva obertura en forma d'una acció coordinada adoptada pel Ministeri de Sanitat des del 14 d'agost de l'any passat", ha afegit.





No obstant, ha assegurat que la majoria de clients habituals dels locals d'oci nocturn i els col·lectius que tenen més interacció social, com els joves, encara no estan vacunats i no tenen immunitat davant el virus, pel que veu "pertinent mantenir certa restricció ".