ERC nega haver estat a tocar d'un acord amb Junts

@EP



El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha negat aquest dissabte que hi hagués un acord amb Junts per formar Govern a tocar abans que el partit anunciés que provaria de governar en solitari, i ha dit que les negociacions estaven "en la mateixa posició de sempre".





En una entrevista del programa 'FAQs' de TV3 que ha recollit Europa Press, ha assegurat que encara hi havia diferències entre tots dos partits en punts estratègics de l'acord, i ha afegit que la proposta d'ERC no té marxa enrere perquè no és un ultimàtum: "Les dificultats eren les mateixes pràcticament que el primer dia".





En una entrevista de Rac1 aquest diumenge que ha recollit Europa Press, ha detallat que ara com ara ERC pretén impulsar un Govern en minoria i en solitari amb l'objectiu de restablir, eventualment, les negociacions i aconseguir consensos amb aquelles forces que hagin facilitat la investidura i que es vulguin "comprometre més a fons".





Encara així, ha assegurat que "d'entrada, no hi haurà consellers dels comuns" i que espera que Junts mantingui la seva paraula, segons ell, de facilitar la investidura del candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès.





MARTA VILALTA



La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha reclamat els vots dels 32 diputats dels de Carles Puigdemont al Parlament per facilitar la investidura d'Aragonès, en contraposició als 4 que es va comprometre a donar el secretari general de Junts, Jordi Sànchez: "Els volem tots".





En una entrevista de Catalunya Ràdio aquest diumenge, ha indicat que ERC es començarà a posar en contacte amb la CUP i els comuns per aconseguir una majoria en la investidura, però que també continuaran negociant amb Junts perquè no es volen "aixecar de cap taula".