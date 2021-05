Fernando Alonso acaba en 17a posició al GP d'Espanya

@EP





Fernando Alonso ha acabat en 17a posició en la classificació del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest diumenge al Circuit de Barcelona-Catalunya.





L'asturià sortia desè, però Alpine es va equivocar a l'hora d'escollir l'estratègia per a la carrera de el pilot espanyol. D'aquesta manera, van errar en la segona parada de l'asturià, que va anar perdent posicions fins a acabar en dissetè lloc.





Carlos Sainz, per la seva banda, ha aconseguit acabar el Gran Premi com a setè classificat amb el seu Ferrari. Per tant només ha perdut una posició respecte a la graella de sortida.





Per la seva banda, Lewis Hamilton s'ha tornat a pujar al capdamunt de l'podi igual que ha fet en les dues carreres anteriors. L'anglès ha començat molt bé la temporada i comença a treure avantatge als altres.