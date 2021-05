Fecasarm creu que reobrint l'oci nocturn s'acabarien les aglomeracions il·legals

@EP





La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat a la Generalitat reobrir l'oci nocturn a Catalunya i ampliar l'horari de la restauració més enllà de les 23 hores per evitar "el descontrol" i les aglomeracions de persones d'aquesta matinada a ciutats com Barcelona després de la fi de l'estat d'alarma.





En un comunicat aquest diumenge, ha recordat que ja va alertar que l'aixecament del toc de queda "produiria un increment desmesurat i incontrolable de l'oferta d'oci nocturn il·legal a causa de la inexistència d'oferta legal", que assegura serà la que patirà més restriccions per l'empitjorament de les dades epidemiològiques per aquest increment d'interacció social.





D'altra banda, ha afirmat que li demanarà a la Generalitat que la prova pilot prevista per al 21 de maig per 4.000 persones i 11 locals --que encara no està autorizada-- es transformi en un "assaig general" sense restriccions.