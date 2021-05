Un cirurgià espanyol, pioner en un estudi per disminuir el rebuig en els trasplantaments de pulmó

@EP





Norberto Santana Rodríguez és un cirurgià canari que treballa com a cap de cirurgia toràcica i trasplantaments de pulmó al King Faisal Specialist hospital and research Centre de l'Aràbia Saudita. Però a més de realitzar trasplantaments també fa estudis i investigacions: ara treballa al costat del seu equip en un assaig clínic per utilitzar ozó en la prevenció del rebuig dels trasplantaments de pulmó.





No és estrany que una persones trasplantada rebutji l'òrgan del donant. Per això, Norberto Santana ha iniciat una investigació pionera per tractar de minimitzar el nombre de rebutjos en els trasplantaments de pulmó i amb això aconseguir que els pacients sobrevisquin molt més temps a l'operació.





Això és així perquè el trasplantament de pulmó "segueix sent l'únic tractament vàlid per a persones amb malaltia pulmonar avançada", tal com explica el cirurgià a Europa Press.





A més, ha aclarit que la supervivència de al menys 5 anys al trasplantament de pulmó a pujat "d'un 53 a un 59 per cent, bàsicament a causa de les millores en l'anestèsia, a la tècnica quirúrgica i a la immunosupressió". Però aquesta xifra és baixa si es compara amb altres tipus de trasplantaments.





Per aquesta raó, el doctor Santana i el seu equip han començat aquest assaig clínic que ha tingut èxit en animals. Aquests han disminuït el rebuig al trasplantament amb l'ús de l'ozó. Per tant esperen poder començar a provar-ho aviat en un grup de persones.