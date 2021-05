L'ombra del vent, el llibre ambientat a Espanya més popular a nivell mundial

NetCredit, una empresa financera dels Estats Units, ha realitzat uns curiosos mapes en què apareixen els llibres més populars ambientats en els diferents països del món. Per seleccionar els llibres guanyadors ha fet ús de Goodreads, una xarxa social per a lectors en la qual aquests poden marcar els llibres que volen llegir, els que ja han llegit, puntuar-los i deixar ressenyes.





D'Espanya no han trobat un altre amb millors xifres que L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón. Aquest és un dels que suma un major nombre de puntuacions i una millor nota mitjana després de la valoració dels lectors.





En els seus mapes apareixen tots els països de món, i entre els ambientats en els països veïns estan Orgull i Prejudici de Jane Austen com el més popular del Regne Unit; dels ambientats a França guanya The Nightgale, escrit per una autora nord-americana. Com el millor valorat dels que expliquen una història ambientada a Portugal està Tren nocturn a Lisboa i si parlem d'Itàlia llavors el que té millors crítiques i nombre de votacions és La marca d'Atenea.