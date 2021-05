Mor un home que feia barranquisme a Queralbs

Foto d'arxiu - EP





Un home ha mort aquest dissabte en un accident mentre feia barranquisme a les gorgues del riu Núria, a Queralbs, Girona.





Al migdia de dissabte els bombers van rebre un avís que dos homes es trobaven en problemes després de començar el descens per un barranc de la zona, abans del conegut Salt del Sastre.





Quan els bombers i els serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques van arribar van poder rescatar amb un ajut d'un helicòpter a un dels homes accidentats, que tenia ferides lleus. No obstant això, quan van poder arribar a la zona on es trobava el segon home, aquest havia mort. Ara s'estan investigant les causes de l'accident.