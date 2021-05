El Govern central es planteja fer canvis legals si el Suprem no avala les restriccions de les CCAA

El Govern central ha obert la possibilitat aquest dilluns de "fer canvis legals addicionals" perquè les comunitats autònomes puguin afrontar la pandèmia després de l'estat d'alarma si "es desprèn la necessitat" de les resolucions del Tribunal Suprem, l'encarregat d'unificar criteris per a tot el país.





Així ho ha expressat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada al diari 'El País', en què ha defensat que és "raonable que si hi ha disparitat de criteris" sigui l'Alt Tribunal el que "marqui la pauta comuna ". "Qui si no anava a fer-ho?", S'ha preguntat.

Amb tot, Campo ha deixat la porta mig oberta a la possibilitat que l'Executiu faci modificacions legals addicionals que siguin propostes a les Corts, com ha demanat el Partit Popular, que sol·licitava un pla jurídic alternatiu davant la fi de l'estat d'alarma el passat 9 de maig.





Així mateix, el titular de Justícia ha recordat que els governs autonòmics tenen la possibilitat de sol·licitar la declaració de l'estat d'alarma per al seu territori. "Una possibilitat específicament prevista" a la "legislació" que el Govern "ja s'ha compromès a donar suport", ha assenyalat.





En aquesta línia, Campo ha deixat clar que ara per ara no hi ha "ni jutges governant, ni desistiment de responsabilitats o abandó dels governs autonòmics". "El que hi ha, simplement, és una bona notícia. Sortim de l'excepcionalitat, perquè la situació sanitària ho permet, i tornem a normes ordinàries del nostre Estat de dret", ha sostingut.





Així, el ministre ha lamentat que l'oposició hagi "jugat en tots aquests mesos a la contra", utilitzant "la pandèmia com a oportunitat per a l'atac polític permanent". "Però la irresponsabilitat i la deslleialtat de l'oposició no eximeixen de responsabilitat a Govern. El dret d'excepció només ha de romandre el temps que resulti absolutament imprescindible", ha afegit.





Amb tot, i malgrat obrir-se a canvis legislatius, Campo ha insistit que els presidents autonòmics tenen "mecanismes suficients" en l'ordenament jurídic per afrontar "la fase de la pandèmia" actual. "Aquesta normalitat passa perquè les autoritats tornin a exercir, fora ja de l'estat d'alarma, les seves competències en salut pública", ha tancat.